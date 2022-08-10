Білорусь: «залізничних партизанів» засудили від 2 до 16 років ув’язнення

П'ятьох білоруських активістів, які були заарештовані за нібито пошкодження залізниць, засуджено за звинуваченнями в тероризмі. Про це повідомляє білоруське бюро Радіо Свобода.



Суд у місті Бобруйськ 10 серпня засудив Костянтина Єрмаловича до 16 років позбавлення волі та зобов’язав його сплатити 9600 рублів штрафу.



Віталія Мінкевича присудили до 15 років колонії, а Ігоря Козлова – 14 років позбавлення волі.



У справі також фігурували дві жінки – Надія Полкіна та Наталя Кедь. Полкіну засудили до двох років позбавлення волі, а Кедь – до двох років умовно-дострокового терміну.



П'ятьох активістів звинуватили у вчиненні теракту, погрозі вчинення теракту, створенні терористичної групи та образі президента країни.



Вони були серед приблизно 60 чоловіків і жінок, заарештованих за ймовірну причетність до руйнування білоруських залізниць, щоб перешкоджати транспортуванню російських військ і озброєння в Україну з початку російського вторгнення. Інші справи ще розслідуються.

Кампанія під назвою «залізнична війна» була ініційована в Білорусі групою BYPOL (організації, яку заснували у Варшаві колишні офіцери білоруських силових структур, котрі покинули службу після минулих президентських виборів і були змушені виїхати з країни). Ті, хто брав участь у кампанії, отримали прізвисько «залізничні партизани».



Білорусь не є прямим учасником війни в Україні, але вона надала матеріально-технічну підтримку Росії для вторгнення, дозволивши російським військам увійти в Україну через свою територію.

Західні країни застосували санкції щодо Білорусі, як і Росії, у відповідь на війну Кремля проти України та за зусилля Білорусі допомогти російському вторгненню.

У травні Олександр Лукашенко підписав суперечливий закон про внесення змін до Кримінального кодексу, які дозволили застосовувати смертну кару за «замах на акт тероризму».