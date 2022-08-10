Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Білорусь: «залізничних партизанів» засудили від 2 до 16 років ув’язнення

Російську танки на одній з білоруських залізничних станцій, березень 2022 року

П'ятьох білоруських активістів, які були заарештовані за нібито пошкодження залізниць, засуджено за звинуваченнями в тероризмі. Про це повідомляє білоруське бюро Радіо Свобода.

Суд у місті Бобруйськ 10 серпня засудив Костянтина Єрмаловича до 16 років позбавлення волі та зобов’язав його сплатити 9600 рублів штрафу.

Віталія Мінкевича присудили до 15 років колонії, а Ігоря Козлова – 14 років позбавлення волі.

У справі також фігурували дві жінки – Надія Полкіна та Наталя Кедь. Полкіну засудили до двох років позбавлення волі, а Кедь – до двох років умовно-дострокового терміну.

П'ятьох активістів звинуватили у вчиненні теракту, погрозі вчинення теракту, створенні терористичної групи та образі президента країни.

Вони були серед приблизно 60 чоловіків і жінок, заарештованих за ймовірну причетність до руйнування білоруських залізниць, щоб перешкоджати транспортуванню російських військ і озброєння в Україну з початку російського вторгнення. Інші справи ще розслідуються.

Кампанія під назвою «залізнична війна» була ініційована в Білорусі групою BYPOL (організації, яку заснували у Варшаві колишні офіцери білоруських силових структур, котрі покинули службу після минулих президентських виборів і були змушені виїхати з країни). Ті, хто брав участь у кампанії, отримали прізвисько «залізничні партизани».

Білорусь не є прямим учасником війни в Україні, але вона надала матеріально-технічну підтримку Росії для вторгнення, дозволивши російським військам увійти в Україну через свою територію.

Західні країни застосували санкції щодо Білорусі, як і Росії, у відповідь на війну Кремля проти України та за зусилля Білорусі допомогти російському вторгненню.

У травні Олександр Лукашенко підписав суперечливий закон про внесення змін до Кримінального кодексу, які дозволили застосовувати смертну кару за «замах на акт тероризму».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG