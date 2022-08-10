У Білорусі почалися військові збори, зберігається загроза ракетних ударів – Генштаб ЗСУ

Оперативна ситуація на півночі України протягом дня не змінювалася, проте в Білорусі почалися військові навчання – про це йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил України 10 серпня.
«За наявною інформацією, з 9 серпня цього року, у Мінську, під керівництвом начальника Генерального штабу збройних сил республіки Білорусь розпочато проведення зборів з підрозділами територіальної оборони із залученням військовозобов’язаних запасу. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території республіки Білорусь», – повідомляє командування.
За даними штабу, російські війська намагалися вести штурмові дії біля населених пунктів Уди, Петрівка та Гусарівка на Харківщині, проте мусили відступити через опір українських підрозділів.
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Російська армія обстрілювала населені пункти на різних напрямках.
«На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Сіверська, Верхньокам’янського, Григорівки та Сидорового. Наступальними та штурмовими діями намагався просунутися в районах населених пунктів Бахмут, Кодема, Спірне, Яковлівка та Соледар, успіху не мав, відійшов… Ворог вів наступальні дії у напрямках Авдіївки та Пісків, отримав гідну відсіч та відійшов», – йдеться в зведенні.
Також невдачею закінчилася спроба розвідки боєм неподалік Лозового на Херсонщині.
Білорусь анонсувала спільні військові навчання з Росією напередодні.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 31 липня змогло підтвердити 5327 випадків загибелі, 7257 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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