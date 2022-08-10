«Війна має закінчитися там, де почалася» – Зеленський про Крим. Туристи панікують?

ЗСУ розповіли, яка саме та скільки техніки було на російському військовому аеродромі в Новофедорівці. Повітряні сили припускають, що внаслідок вчорашніх вибухів на аеродромі в окупованому Криму знищені склад авіаційного озброєння та близько десятка літаків.

Раніше Міноборони РФ повідомило, що внаслідок вибуху авіаційна техніка не пошкоджена. Хоча згодом у мережі почали з’являтися відео зі знищеними літаками та згорілими автівками поблизу військового аеродрому. Радіо Свобода, на жаль, не може верифікувати їх.

В Міноборони України офіційно не підтвердили факту обстрілу аеродрому, а порадили пильніше слідкувати за протипожежною безпекою. Щоправда, видання The New York Times, посилаючись на високопоставленого українського військового чиновника, повідомило, що, можливо, удар по авіабазі був нанесений «пристроєм виключно українського виробництва». Офіційна позиція російського командування лишається незмінною – детонація боєприпасів.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на вибухи в Новофедорівці, заявивши у своєму вечірньому зверненні, що «війна має закінчитися там, де почалася», маючи на увазі саме Крим. У Білому домі теж підтримали прагнення України повернути свою територіальну цілісність.

Тим часом в інтернеті – все більше відео з імовірними чергами з автомобілями туристів, які екстрено їдуть з півострова через Керченський міст до Росії. Чи дійсно російські туристи запанікували?

Про це і не тільки говоримо в програмі «Свобода LIVE» о 18:00 на @Радіо Свобода.