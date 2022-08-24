Лукашенко побажав Україні «мирного неба», не згадавши про обстріли з території Білорусі

Олександр Лукашенко у День Незалежності побажав Україні і українцям «мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя», не згадавши про роль Білорусі у війні Росії проти України.

«Переконаний, що сьогоднішні протиріччя не зможуть зруйнувати багатовікову основу щирих добросусідських відносин між народами двох країн», – йдеться у привітанні Лукашенка. Суперечністю він назвав повномасштабну війну, яку Росія веде проти України за підтримки білоруської влади.

За словами Лукашенка, «Білорусь і надалі виступатиме за збереження злагоди, розвиток дружніх і взаємоповажних контактів на всіх рівнях».

Режим Лукашенка дозволив російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України. Проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції за співучасть у війні, яку розв’язала Росія.