Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов пояснив, чому влада не очікувала нападу РФ з боку Білорусі і чому це стало «ударом в спину».



«Пояснюю, чому для нас це був удар ножем у спину. За декілька днів до повномасштабного вторгнення було пряме спілкування нашого міністра оборони з міністром оборони білорусі [Віктором Хреніним]. Він гарантував, давав слово генерала, офіцера, що такого [загрози з території білорусі] не буде. Наступного дня голова нашої прикордонної служби спілкувався зі своїм колегою також на цю тему, і той його теж запевнив на 100%, що наступу не буде. Взагалі у нашому розумінні ситуації дійсно не було уявлення саме про такий формат війни», – розповів він в інтерв'ю виданню Бабель.

За його словами, українська влада очікувала, що напад Росії може бути на Донецькому, Луганському напрямку, ймовірно, на Харківському.

Олексій Данілов не згоден з твердженням, що українська влада не готувалася до наступу Росії.



«Дивіться, ми до війни готувалися з першого дня. З першого дня, як заступили на свої посади. Просто кожен по-своєму уявляє підготовку. І коли кажуть, що мали повідомити про початок великої війни 24 лютого, то це фізично неможливо зробити. Чому? А якби 24 лютого війна не почалась, а почалася б 25? До речі, пригадуєте, як нам обіцяли, що війна почнеться з 10 по 15 січня? Обіцяли, що почнеться напередодні нового року? Таких повідомлень було більше, ніж достатньо. Інша річ, коли говорять, що нас партнери тут попереджали, то у мене просте запитання: а в який спосіб? У приватних розмовах? Ви памʼятаєте, як президент просив протиповітряну оборону, превентивних санкцій проти країни-агресора», – розповів він.



Секретар РНБО зауважує, що західні партнери «не вірили у нас як у народ».



«Вони вважали, що росіяни захоплять нас за три-пʼять днів… Це те, що говорили усі, без винятків. На це ми відповідали, що такого не буде, це наша земля, ми її захищатимемо. У нас є воля до свободи. Я усім їм говорив, що ми різні з росіянами. Росіяни – це раби. У яких своє бачення стосовно царя, а ми вільні. І я говорив, якщо будете допомагати нам боронити країну – велика вам за це подяка», – пояснив Данілов.

Білорусь не є прямим учасником війни в Україні, але вона надала матеріально-технічну підтримку Росії для вторгнення, дозволивши російським військам здійснити вторгнення в Україну через свою територію.