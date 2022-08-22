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Данілов пояснив, чому влада не очікувала нападу РФ з боку Білорусі

За його словами, українська влада очікувала, що напад Росії може бути на Донецькому, Луганському напрямку, ймовірно, на Харківському

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов пояснив, чому влада не очікувала нападу РФ з боку Білорусі і чому це стало «ударом в спину».

«Пояснюю, чому для нас це був удар ножем у спину. За декілька днів до повномасштабного вторгнення було пряме спілкування нашого міністра оборони з міністром оборони білорусі [Віктором Хреніним]. Він гарантував, давав слово генерала, офіцера, що такого [загрози з території білорусі] не буде. Наступного дня голова нашої прикордонної служби спілкувався зі своїм колегою також на цю тему, і той його теж запевнив на 100%, що наступу не буде. Взагалі у нашому розумінні ситуації дійсно не було уявлення саме про такий формат війни», – розповів він в інтерв'ю виданню Бабель.

За його словами, українська влада очікувала, що напад Росії може бути на Донецькому, Луганському напрямку, ймовірно, на Харківському.

Олексій Данілов не згоден з твердженням, що українська влада не готувалася до наступу Росії.

«Дивіться, ми до війни готувалися з першого дня. З першого дня, як заступили на свої посади. Просто кожен по-своєму уявляє підготовку. І коли кажуть, що мали повідомити про початок великої війни 24 лютого, то це фізично неможливо зробити. Чому? А якби 24 лютого війна не почалась, а почалася б 25? До речі, пригадуєте, як нам обіцяли, що війна почнеться з 10 по 15 січня? Обіцяли, що почнеться напередодні нового року? Таких повідомлень було більше, ніж достатньо. Інша річ, коли говорять, що нас партнери тут попереджали, то у мене просте запитання: а в який спосіб? У приватних розмовах? Ви памʼятаєте, як президент просив протиповітряну оборону, превентивних санкцій проти країни-агресора», – розповів він.

Секретар РНБО зауважує, що західні партнери «не вірили у нас як у народ».

«Вони вважали, що росіяни захоплять нас за три-пʼять днів… Це те, що говорили усі, без винятків. На це ми відповідали, що такого не буде, це наша земля, ми її захищатимемо. У нас є воля до свободи. Я усім їм говорив, що ми різні з росіянами. Росіяни – це раби. У яких своє бачення стосовно царя, а ми вільні. І я говорив, якщо будете допомагати нам боронити країну – велика вам за це подяка», – пояснив Данілов.

Білорусь не є прямим учасником війни в Україні, але вона надала матеріально-технічну підтримку Росії для вторгнення, дозволивши російським військам здійснити вторгнення в Україну через свою територію.

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