Ставлення українців до громадян Росії й Білорусі далі погіршилося – опитування

Ставлення громадян України до жителів Росії і Білорусі продовжує погіршуватися. Як свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг», 81% негативно ставляться до росіян (у квітні 2022 року таких було – 69%, у квітні 2021 – 41%), 14% – нейтрально, лише 3% – позитивно.

До білорусів, згідно з опитуванням, негативно ставляться 52% (у квітні 2022 року – 33%, у квітні 2021 – 4%), нейтрально – 34%, позитивно – 10%.

«До росіян, які проживають в Україні, ставлення – переважно нейтральне (42%). Позитивно ставляться до них 22%, негативно – 29%. До російськомовних українців ставлення переважно позитивне (51%) або нейтральне (31%), негативне – лише 14%. Загалом внаслідок війни ставлення до російськомовних українців покращилося з 37% (квітень 2021 року) до 51% (серпень 2022 року)», – зазначають автори дослідження.

Згідно з опитуванням, продовжує погіршуватися ставлення до жителів окупованого Криму й особливо до жителів територій, що перебувають під контролем угруповань «Л/ДНР».

«До жителів окупованого Криму позитивно ставляться 22%, негативно – 23%, нейтрально – 45% (у квітні позитивно ставилися 41%, негативно – 14%, нейтрально – 40%). До жителів територій, підконтрольних «ДНР/ЛНР», позитивно ставляться лише 14%, негативно – 47%, нейтрально – 32% (у квітні 2022 – позитивно ставилися – 27%, негативно – 31%, нейтрально – 37%)», – йдеться в опитуванні.

Автори дослідження також вказують на те, що спостерігається «певне «пом’якшення» у питанні оцінки необхідного часу на примирення з українців з росіянами.

«Якщо у квітні 2022 року (опитування робилося після звільнення Київщини від російських загарбників) дві третини говорили, що примирення неможливе, то у серпні таких респондентів – близько половини. Третина вважають, що поновити стосунки вдасться через 20-30 років, 14% вважають, що це станеться за 10-15 років, і лише 5% – вважають це можливим за кілька років. Більш схильні до «примирення» у відносно ближчій часовій перспективі старші опитані, мешканці сходу та півдня, та російськомовні», – йдеться в повідомленні.

Опитування було проведене 17-18 серпня 2022 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів . Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера).