Опитування: 64% українців негативно ставляться до Сталіна

Більшість жителів України (64%) негативно ставляться до радянського диктатора Йосифа Сталіна, 23% байдужі до цього історичного діяча, і лише 5% ставляться позитивно, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

«Ще навіть до Революції Гідності меншість населення (23%) мала позитивне ставлення до Сталіна. Хоча водночас негативне ставлення ще не домінувало (37%). До 2021 року ситуація істотно не змінювалася, хоча загальний тренд був скоріше у сторону зниження частки тих, хто позитивно ставиться до Сталіна. Зараз же, після повномасштабного вторгнення, громадська думка населення кристалізувалася: тепер більшість українців – 64% – мають негативне ставлення до Сталіна і лише 5% – позитивне (ще 23% байдуже ставляться до нього)», – повідомляє КМІС.

Соціологи також порівняли ставлення українців і росіян до Сталіна за останні десять років, у контексті повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Якщо 10 років тому в Україні і Росії приблизно однакова частка населення позитивно ставилися до Сталіна, то далі в Україні загалом ставало менше симпатиків радянського диктатора, а в Росії, навпаки, стрімко зростала прихильність до нього, і зараз більшість населення мають позитивне ставлення. У Росії між 2012 і 2019 роками частка тих, хто позитивно сприймає Сталіна, зросла з 28% до 59% (і зараз, скоріше за все, показники не нижчі)», – заявили автори дослідження, пославшись на дані російського «Левада-центру».

Опитування провели 6-20 липня 2022 року.

Минулорічні соціологічні опитування в Росії показали, що радянського диктатора Йосифа Сталіна 39% росіян вважають найвидатнішою особистістю, а встановлення пам’ятника радянському диктатору Йосифу Сталіну підтримує приблизно половина росіян – 48%.