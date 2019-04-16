Кожен другий росіянин поважає, симпатизує чи захоплюється Сталіним – опитування

У 2019 році сумарний показник позитивного ставлення до Йосифа Сталіна серед росіян досяг максимального рівня за всі роки проведення опитувань, свідчить дослідження російського «Левада-Центру».

Про свою повагу заявили 41% росіян, це найвищий показник, починаючи з 2001 року. Про симпатію заявили 6%, про захоплення – 4%.

Байдуже до Сталіна ставляться 26%, з неприязню – 6%, з острахом – 5%, з огидою, ненавистю – 3%.

46% опитаних росіян вважають, що злочини в сталінську епоху були виправдані «великими цілями і результатами». 45% заявили, що людські жертви не можна нічим виправдати.

На питання, яку роль Сталін зіграв у житті країни, 52% відповіли – скоріше позитивну, 18% – цілком позитивну. Радше «негативну роль» і «різко негативну» відзначили 14% і 5% відповідно.

Провідний науковий співробітник Інституту соціології РАН Леонтій Бизов пов'язав рекордну любов росіян до Сталіна з політизацією і розколом російського суспільства, що призводить до більш радикальних оцінок історії.