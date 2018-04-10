Соціологи порівняли ставлення українців і росіян до Сталіна

Українці ставляться до Сталіна набагато гірше, ніж громадяни Росії. Про це свідчать результати спільного опитування російської дослідницької організації «Левада-Центр» і Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

За даними соціологів, якщо позитивно до Сталіна ставиться 14% українців, то росіян приблизно втричі більше – 40%, мудрим керівником, що привів СРСР до процвітання, в Україні вважають 28%, в Росії – 58%, потребу в керівнику такого типу, як Сталін, висловлюють 23% українців і 33% росіян, а жорстоким нелюдським тираном Сталіна вважають 77% українців і тільки 44% росіян.

Серед українців в цілому переважає негативне ставлення до Сталіна – 42% ставиться до нього з ворожістю, страхом чи ненавистю, 30% ставиться байдуже і 14% – позитивно (з повагою, симпатією чи захопленням).

Опитування в Україні проводилося з 5 по 21 лютого, опитали 2043 респондентів з 110 населених пунктах усіх областей України (окрім окупованих територій). Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%.

У Росії опитування проводилось дослідницькою організацією «Левада-Центр» протягом 23-27 березня методом особистого інтерв’ю опитано 1600 респондентів віком від 18 років і старше, які проживають у 136 населених пунктах.