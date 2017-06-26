Опитування в Росії: Сталін знову очолив рейтинг видатних людей

У рейтингу видатних людей в світовій історії на перше місце росіяни поставили Йосифа Сталіна, свідчать дані опитування російського «Левада-центру», оприлюдненого 26 червня.

«Видатною людиною всіх часів і народів» Сталіна назвали 38 відсотків опитаних. На другому місці – Володимир Путін і Олександр Пушкін. Їх назвали по 34 відсотки респондентів. На четвертому і п’ятому місцях – Володимир Ленін і Петро I.

Учасникам опитування пропонували самостійно вибрати імена видатних особистостей і при бажанні, дати кілька відповідей. Тому сума всіх відповідей перевищує 100 відсотків.

П’ять років тому соціологи проводили аналогічне опитування. Тоді на першому місці також був Сталін (42 відсотки), а замикав п’ятірку Путін (22 відсотки).

В останні роки в Росії зростає кількість людей, що позитивно ставляться до Сталіна. В країні відкривається все більше музеїв Сталіна, йому ставлять пам’ятники, знаходять політичні виправдання сталінських репресій, попри мільйони їх жертв.

Президент Росії Володимир Путін у фільмі Олівера Стоуна заявив, що вважає «зайву демонізацію Сталіна» одним зі способів атаки на СРСР і Росію.

23 червня в Сахаровському центрі в Москві відбулася акція «Антисталін», учасники якої висловили стурбованість спробами виправдати радянський режим 1930-1950-х років.