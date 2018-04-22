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22 Квітень 2018, Київ 11:34
Фотогалереї

Цілуй мене по-радянськи

Побачити, як цілуються чоловіки в сучасній Росії – рідкість. Але за радянських часів товариські поцілунки були звичайною справою
Пілот Валерій Чкалов намагається поцілувати Йосипа Сталіна, 1936 рік
1 Пілот Валерій Чкалов намагається поцілувати Йосипа Сталіна, 1936 рік
Ще один пілот, Василь Молоков, цілує Сталіна, 1937 рік
2 Ще один пілот, Василь Молоков, цілує Сталіна, 1937 рік
Солдати Червоної армії цілуються після оголошення перемоги над нацистською Німеччиною, 1945 рік
3 Солдати Червоної армії цілуються після оголошення перемоги над нацистською Німеччиною, 1945 рік
Офіційна церемонія вітання після повернення космонавтів на Землю. Третій зліва &ndash; радянський лідер Микита Хрущов, 1962 рік
4 Офіційна церемонія вітання після повернення космонавтів на Землю. Третій зліва – радянський лідер Микита Хрущов, 1962 рік
Кольорова фотографія з тієї ж церемонії в 1962 році
5 Кольорова фотографія з тієї ж церемонії в 1962 році
Радянський лідер Леонід Брежнєв більше за інших відомий своїми поцілунками. На фотографії він цілується з Костянтином Черненком в Криму, 1980 рік
6 Радянський лідер Леонід Брежнєв більше за інших відомий своїми поцілунками. На фотографії він цілується з Костянтином Черненком в Криму, 1980 рік
Леонід Брежнєв цілується з Миколою Підгорним в Кремлі, 1975 рiк
7 Леонід Брежнєв цілується з Миколою Підгорним в Кремлі, 1975 рiк
Зазвичай Брежнєв тричі цілував колег в щоки, але деякі удостоювалися поцілунку в губи. Знаменита зустріч Леоніда Брежнєва і лідера НДР Еріха Хонеккера в 1979 році увічнена на Берлінській стіні з написом: &laquo;Господи! Допоможи мені вижити серед цієї смертної любові&raquo; &nbsp;
8 Зазвичай Брежнєв тричі цілував колег в щоки, але деякі удостоювалися поцілунку в губи. Знаменита зустріч Леоніда Брежнєва і лідера НДР Еріха Хонеккера в 1979 році увічнена на Берлінській стіні з написом: «Господи! Допоможи мені вижити серед цієї смертної любові»
 
Михайло Горбачов також цілував Еріха Хонеккера під час свого візиту в НДР, 1986 рік
9 Михайло Горбачов також цілував Еріха Хонеккера під час свого візиту в НДР, 1986 рік
У 1989 році Горбачов і Хонеккер вже цілувалися в щоки
10 У 1989 році Горбачов і Хонеккер вже цілувалися в щоки
Традиція цілуватися в губи не вмирала до останніх днів Радянського Союзу. Державний діяч Іван Силаєв цілує чемпіона з тенісу Андрія Черкасова, 1991 рік
11 Традиція цілуватися в губи не вмирала до останніх днів Радянського Союзу. Державний діяч Іван Силаєв цілує чемпіона з тенісу Андрія Черкасова, 1991 рік
Володимир Путін отримує радянський поцілунок від ветерана Другої світової війни, 2005 рік
12 Володимир Путін отримує радянський поцілунок від ветерана Другої світової війни, 2005 рік
І все ж традиція радянських поцілунків триває. Один з її хранителів &ndash; Ушангі Давіташвілі. На подвір&#39;ї його будинку встановлений бюст Сталіна
13 І все ж традиція радянських поцілунків триває. Один з її хранителів – Ушангі Давіташвілі. На подвір'ї його будинку встановлений бюст Сталіна

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