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22 Квітень 2018, Київ 11:34
Фотогалереї
Цілуй мене по-радянськи
22 Квітень 2018, 10:07
Побачити, як цілуються чоловіки в сучасній Росії – рідкість. Але за радянських часів товариські поцілунки були звичайною справою
1
Пілот Валерій Чкалов намагається поцілувати Йосипа Сталіна, 1936 рік
2
Ще один пілот, Василь Молоков, цілує Сталіна, 1937 рік
3
Солдати Червоної армії цілуються після оголошення перемоги над нацистською Німеччиною, 1945 рік
4
Офіційна церемонія вітання після повернення космонавтів на Землю. Третій зліва – радянський лідер Микита Хрущов, 1962 рік
5
Кольорова фотографія з тієї ж церемонії в 1962 році
6
Радянський лідер Леонід Брежнєв більше за інших відомий своїми поцілунками. На фотографії він цілується з Костянтином Черненком в Криму, 1980 рік
7
Леонід Брежнєв цілується з Миколою Підгорним в Кремлі, 1975 рiк
8
Зазвичай Брежнєв тричі цілував колег в щоки, але деякі удостоювалися поцілунку в губи. Знаменита зустріч Леоніда Брежнєва і лідера НДР Еріха Хонеккера в 1979 році увічнена на Берлінській стіні з написом: «Господи! Допоможи мені вижити серед цієї смертної любові»
9
Михайло Горбачов також цілував Еріха Хонеккера під час свого візиту в НДР, 1986 рік
10
У 1989 році Горбачов і Хонеккер вже цілувалися в щоки
11
Традиція цілуватися в губи не вмирала до останніх днів Радянського Союзу. Державний діяч Іван Силаєв цілує чемпіона з тенісу Андрія Черкасова, 1991 рік
12
Володимир Путін отримує радянський поцілунок від ветерана Другої світової війни, 2005 рік
13
І все ж традиція радянських поцілунків триває. Один з її хранителів – Ушангі Давіташвілі. На подвір'ї його будинку встановлений бюст Сталіна
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