Цілуй мене по-радянськи

8 Зазвичай Брежнєв тричі цілував колег в щоки, але деякі удостоювалися поцілунку в губи. Знаменита зустріч Леоніда Брежнєва і лідера НДР Еріха Хонеккера в 1979 році увічнена на Берлінській стіні з написом: «Господи! Допоможи мені вижити серед цієї смертної любові»

