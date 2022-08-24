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«Ніколи не казав «ні». Ющенко розповів про свої переговори з Путіним

Віктор Ющенко, будучи президентом України, кілька разів зустрічався з Путіним

Третій президент України (2005-2010) Віктор Ющенко в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода розповів про переговори з російським президентом Володимиром Путіним.

Ющенко, будучи президентом України, кілька разів зустрічався з президентом Росії.

«Перше враження, що ця людина ніколи не говорила «ні». Наші розмови, якщо ми говоримо про протокольну частину – незалежно від того, чи я головою Національного банку, чи є прем’єром, чи я президентом – оце мій протокол, поки я сам не напишу собі олівцем на А4, воно біля мене завжди. Мені 30-40 хвилин потрібно було, щоб я цю тему виклав. Про порядок дня він (Путін - ред.) був в курсі, його інформував і посол, і канали Міністерства закордонних справ. Путін тоді любив такі картки… Пригадую, була одна сцена. Він бере ці картки, кіпу. На кожній картці якась тема. Він так відкидає в сторону, відкидає, відкидає, відкидає. Ну, там залишається аркушів можливо 5-6 наприкінці. Він тоді так все згрібає: «Віктор Андрійовичу, ви, власне, все сказали». От оце, я б сказав, як стиль. Ніколи не каже «ні», з більшості питань, я б сказав, поведінка була на прийом інформації», – розповів колишній президент України.

Віктор Ющенко також наголосив, що ще тоді у 2008 році Путіна у перемовинах дуже цікавила тема національного усвідомлення, національної пам'яті та національних героїв.

Повну версію інтерв'ю дивіться ввечері 24 серпня на Радіо Свобода.

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