Російські війська змушували жителів Енергодара брехати місії МАГАТЕ – Зеленський

Президент Володимир Зеленський у зверненні 1 вересня привітав прибуття місії Міжнародного агентства з питань атомної енергії на станцію, зазначивши, що Україна зробила для цього все можливе. Водночас, за словами голови держави, російські загарбники намагаються перетворити місію на «безплідну екскурсію по станції».

Зеленський підкреслив, що ризики на станції виникли через дії Росії, зокрема, обстріли, присутність російських військових і зброї на станції, спроби передати її під управління «Росатома».

«У нас є чіткі дані про те, що Росія робила дуже багато цинічних речей, щоб обманути місію. Зокрема за допомогою залякування мешканців Енергодара. Окупанти примушували людей брехати представникам МАГАТЕ – передавати якісь папірці, щось там підписувати, щось говорити», – заявив він.

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Крім того, за словами Зеленського, за домовленістю з очільником МАГАТЕ Рафаелем Ґроссі, на станцію мали потрапити представники незалежних медіа.

«Ми домовилися про те, що місію обов’язково супроводжуватимуть журналісти з українських та міжнародних ЗМІ. Незалежні журналісти. Щоб світ бачив правду. Бачив, що насправді відбувається. На жаль, цього не зроблено. Хоча обіцяно. На жаль, окупанти не пустили журналістів, але організували масовку своїх пропагандистів. На жаль, представники МАГАТЕ не захистили представників незалежних ЗМІ», – сказав він.

Президент висловив надію, що місія все одно зможе зробити «об’єктивні висновки з обставин на станції».

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Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Росією Енергодарі 1 вересня. Згодом очільник МАГАТЕ Рафаель Ґроссі разом із більшістю членів делегації залишив Запорізьку АЕС. За даними «Енергоатома», на станції залишилися 5 представників місії МАГАТЕ.

Місія МАГАТЕ пов’язана з побоюваннями ядерної катастрофи, які викликали посилення обстрілів території найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції. В останні тижні кількість обстрілів АЕС посилилась, що викликало занепокоєння та побоювання ядерної катастрофи. 25 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.