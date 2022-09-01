«Пора припинити грати з вогнем» – керівник Червоного Хреста про ситуацію на Запорізькій АЕС

Голова Міжнародного комітету Червоного Хреста Роберт Мардіні попередив, що бойові дії навколо Запорізької АЕС необхідно негайно припинити, перш ніж «масовий інцидент» спричинить гуманітарну катастрофу.



«У разі витоку радіації буде важко, якщо не неможливо, надати гуманітарну допомогу... і саме тому бойові дії повинні припинитися», – сказав Мардіні на прес-конференції 1 вересня під час візиту в Україну.

«Тому настав час припинити грати з вогнем і натомість вжити конкретних заходів для захисту цього об’єкта та інших подібних до нього від будь-яких військових операцій... Найменший прорахунок може спровокувати руйнування, про яке ми будемо шкодувати десятиліттями», – додав він.



Москва та Київ звинувачують один одного в обстрілах навколо найбільшої в Європі атомної електростанції, яку російські війська окупували в березні.

Експерти Міжнародного агентства з питань атомної енергії 1 вересня вирушили до Запорізької АЕС, незважаючи на обстріли. Місія призначена для оцінки фізичних пошкоджень станції, визначення функціональності систем безпеки, оцінки умов роботи персоналу.