Попри обстріли, місія МАГАТЕ вирушила до Запорізької АЕС – Гроссі

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у четвер вирушила з українського міста Запоріжжя до атомної електростанції в окупованому Росією Енергодарі, незважаючи на повідомлення про інтенсивний обстріл міста, повідомляє агенція Reuters.



Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що місія знає про «збільшення військової активності в цьому районі», але планує відвідати об'єкт і зустрітися з персоналом станції.



«У цьому районі спостерігається підвищена військова активність. Зайшовши так далеко, ми не зупиняємося», – сказав Гроссі.

Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що від ранку «не припиняються постійні мінометні обстріли міста», є постраждалі. Орлов не повідомляє, хто здійснює ці обстріли. Однак раніше він заявляв, що місто обстрілюють російські військові.

Міноборони Росії звинувачує Україну в «спробі великої провокації

для зриву прибуття місії МАГАТЕ на ЗАЕС». Москва стверджує, що українська артилерія «веде обстріл території Запорізької АЕС та місця зустрічі місії з російськими фахівцями».

Напередодні у Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що можливість прибуття місії на станцію ускладнюється «деструктивними діями» окупаційної адміністрації станції та міста-супутника Енергодар. Зокрема, ГУР вказує на обстріли як ЗАЕС, так і можливих маршрутів проїзду місії.

31 серпня окупаційна влада Запорізької області заявила про відмову робити «спецперепустку» для проїзду делегації МАГАТЕ, а російські державні агенції повідомили про «запобігання теракту» на Запорізькій АЕС і затримання «групи українських диверсантів».

Місія МАГАТЕ пов’язана з побоюваннями ядерної катастрофи, які викликали посилення обстрілів території найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції. В останні тижні кількість обстрілів АЕС посилилась, що викликало занепокоєння та побоювання ядерної катастрофи. 25 серпня сталося вперше в історії станції повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

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Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.