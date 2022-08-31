Місія МАГАТЕ має прибути на Запорізьку АЕС 1 вересня – українська розвідка

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії має прибути на Запорізьку атомну електростанцію 1 вересня, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони увечері 31 серпня.

«Місія Міжнародної агенції з атомної енергії на чолі з головою Рафаелем Гроссі 1 вересня має прибути на Запорізьку атомну електростанцію з метою оцінки ситуації на станції та встановлення постійного представництва. Узгоджується маршрут обходу станції із акцентуванням представників МАГАТЕ на об’єктах, що зазнали ураження внаслідок обстрілів», – йдеться в заяві.

Водночас можливість прибуття місії на станцію ускладнюється «деструктивними діями» окупаційної адміністрації станції та міста-супутника Енергодар. Зокрема, ГУР вказує на обстріли як ЗАЕС, так і можливих маршрутів проїзду місії.

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«Співробітники станції зазнають нищівних репресій. Частина працівників, яких окупанти вважають недостатньо «благонадійними», зникли. Їхня доля та поточне місцезнаходження невідомі. Частина співробітників, які з різних причин погодились на співпрацю з окупантами, та спеціально підготовлена «масовка» мають створити у членів Місії враження повної підтримки місцевими мешканцями дій окупантів», – повідомляє розвідка.

ГУР закликає світову спільноту сприяти роботі МАГАТЕ на станції, чия місія «має завершитися створенням постійного представництва організації на ЗАЕС».

Місія МАГАТЕ пов’язана з побоюваннями ядерної катастрофи, які викликали посилення обстрілів території найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції. В останні тижні кількість обстрілів АЕС посилилась, що викликало занепокоєння та побоювання ядерної катастрофи. 25 серпня сталося вперше в історії станції повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

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На тлі повідомлень про виїзд місії МАГАТЕ до України мер Енергодара заявив про обстріли міста. В Офісі президента України заявили, що російські війська обстрілюють Нікополь, Марганець та імітують «відповідь» по Енергодару, хоча самі ведуть вогонь».

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.