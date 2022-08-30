Зеленський зустрівся з місією МАГАТЕ і її очільником Ґроссі в Києві

Місія Міжнародного агентства з питань атомної енергії прибула до Києва, де зустрілася з президент України Володимиром Зеленським. Відео зустрічі поширила пресслужба Офісу президента 30 серпня.

Під час переговорів голова держави подякував місії за приїзд, назвавши питання Запорізької атомної електростанції одним із найбільш пріоритетних завдань для безпеки України та світу.

«Ваш приїзд сьогодні терміновий, ми вдячні, що сторони абсолютно розуміють одна одну. Ми хочемо, щоб місія МАГАТЕ на чолі з директором Ґроссі знайшла можливість завдяки нашим спецслужбам, безпековим коридорам потрапити на станцію і зробити максимум, щоб уникнути загроз світового масштабу. Ми довіряємо вашим спеціалістам, ми б хотіли, щоб була не тільки перевірка, тому що я вважаю, що це тактичні дії, а є стратегічні рішення», – заявив Зеленський.

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Він вказав на вимоги, які озвучувала як Україна, так і її партнери: демілітаризація станції та зони навколо неї, вихід звідти російських військ і виведення зброї та вибухових речовин, та перехід ЗАЕС під контроль України.

«Тільки так ми можемо усунути будь-які ризики, пов’язані з атомною енергетикою», – додав президент.

Пресслужба ОП не наводить коментарів Ґроссі під час зустрічі, він сам також не коментував її публічно.

Уранці 30 серпня місія з 14 експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), як повідомило видання CNN, прибула до Києва. 29 серпня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що місія агентства вже прямує до Запорізької АЕС. Очікується, що місія розпочне роботу на ЗАЕС ближчими днями.

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Місія МАГАТЕ пов’язана з побоюваннями ядерної катастрофи, які викликали посилення обстрілів території найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.