«Кривава вистава»: у Зеленського відреагували на нічний обстріл Енергодара

Нічний обстріл окупованого Росією Енергодара є «кривавою виставою». Про це заявив антикризовий радник голови Офісу президента і член української делегації на переговорах із Росією Михайло Подоляк.

«Мета – залякати місцеве населення, звинуватити Збройні Сили та замаскувати свої «ядерні» злочини. Варварам байдуже, скільки людей убити заради пропагандистської картинки», – наголосив він.

Унаслідок нічних обстрілів житлових кварталів Енергодара 10 людей зазнали осколкових поранень різної ступені важкості. Двоє з них госпіталізовані.

Саме місто та Запорізька АЕС перебувають під російською окупацією від 4 березня.

Останніми тижнями найбільша в Європі атомна електростанція неодноразово зазнавала обстрілів, викликаючи побоювання ядерної катастрофи. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор».

Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

29 серпня стало відомо, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прямує до найбільшого ядерного енергетичного об’єкта Європи – Запорізької АЕС. Очікується, що місія відвідає станцію у невизначену дату пізніше цього тижня.