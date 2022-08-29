Обстріл Енергодара напередодні приїзду місії МАГАТЕ. Орлов повідомив про 10 поранених

Внаслідок нічних обстрілів Енергодара поранені 10 людей, повідомив міський голова Дмитро Орлов.



«Станом на ранок точно відомо про 10 енергодарців, які отримали чисельні осколкові поранення різної ступені важкості внаслідок нічного обстрілу житлових кварталів Енергодара. Двох з них госпіталізовано до відділення інтенсивної терапії у важкому стані», – написав він у телеграмі.



Орлов також повідомив про знищення та пошкодження щонайменше 20 авто внаслідок обстрілів.



«Очевидно, так рашисти «відпрацювали» свій сценарій напередодні приїзду місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Пряма загроза життю цивільного населення терористів не зупиняє», – припускає мер Енергодара.



Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав Росію державою- терористом і заявив, що російські війська обстрілюють Нікополь, Марганець та імітують «відповідь» по Енергодару, хоча самі ведуть вогонь».

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 29 серпня повідомив, що місія агентства «зараз у дорозі» до Запорізької АЕС. За його словами, місія на ЗАЕС відбудеться пізніше цього тижня.

Останніми тижнями найбільша в Європі атомна електростанція неодноразово зазнавала обстрілів, викликаючи побоювання ядерної катастрофи. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.