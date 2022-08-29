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«Цей день настав». Місія МАГАТЕ уже прямує до Запорізької АЕС – Гроссі

Рафаель Гроссі наголосив, що потрібно захистити «безпеку найбільшого в Україні та Європі ядерного об’єкта»

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що місія агентства вже прямує до Запорізької АЕС.

«Цей день настав – місія підтримки та допомоги МАГАТЕ зараз у дорозі до ЗАЕС. Ми повинні захистити безпеку найбільшого в Україні та Європі ядерного об’єкта. Пишаюся тим, що керую цією місією, яка відбудеться на ЗАЕС пізніше цього тижня», – написав він у твіттері.

За даними видання The New York Times, до складу місії входять 13 експертів з «нейтральних країн», представники США та Британії не потрапили до місії.

Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція у Європі. Російські війська захопили станцію невдовзі після початку вторгнення в Україну – у березні 2022 року. Відтоді Київ та Москва неодноразово звинувачували один одного в обстрілах території поряд з АЕС.

В останні тижні кількість обстрілів АЕС посилилась, що викликало занепокоєння та побоювання ядерної катастрофи. 25 серпня сталося вперше в історії станції повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вже кілька тижнів наполягала на відправленні своєї місії на ЗАЕС, зазначаючи, що через війну Росії атомна станція виявилася «повністю поза контролем».

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