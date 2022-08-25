Генсекретар ООН знову заявив про необхідність місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Секретаріат ООН готовий підтримати будь-яку місію Міжнародного агентства з атомної енергії на запрошення України на Запорізьку АЕС, заявив генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Ґутерріш.

«Я і далі серйозно знепокоєний ситуацією на Запорізькій атомній електростанції і навколо неї. Будь-яка подальша ескалація може призвести до самознищення», – написав він у твітері 25 серпня.

23 серпня голова МАГАТЕ не виключив візиту місії агентства на ЗАЕС найближчими днями.

Наступного дня український омбудсмен закликав МАГАТЕ прискорити підготовку місії на станцію з огляду на заяви Росії про затримання працівників Запорізької атомної електростанції.

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Раніше Нацгвардія Росії заявила про затримання трьох працівників Запорізької АЕС за нібито передачу Україні даних про розміщення російських військ на території станції та поблизу неї.

Останніми тижнями найбільша в Європі атомна електростанція неодноразово зазнавала обстрілів, викликаючи побоювання ядерної катастрофи. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.