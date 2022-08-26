Радіаційний фон у Запорізькій області не змінився, моніторинг проводять цілодобово – санітарний лікар регіону

Природний радіаційний фон у Запорізькій області не зазнав змін і залишається на рівні властивому для регіону. Про це повідомив під час спеціального брифінгу директор Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, головний державний санітарний лікар Запорізької області Тарас Тищенко.

«Гамма-фон в Запорізькій області залишився на довоєнних рівнях, властивих для нашої території. І становить від 0,07 до 0,13 мікрозіверт за добу. Всього проведено 11 727 вимірів гамма-фону без відхилення», – сказав Тарас Тищенко.

Через загострення ситуації довкола Запорізької АЕС робота радіологічної лабораторії Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України наразі переведена на посилений режим. Забір проб для визначення гамма-фону проводиться кілька разів на добу в 9 населених пунктах регіону, в тому числі і у місті Енергодар, біля якого розташована Запорізька АЕС.

«Станом на сьогодні ми проводимо моніторинг гамма-фону безпосередньо у місті Енергодар, в Кам’янці-Дніпровській, Василівці, Михайлівці, Вільнянську, Новомиколаївці, Токмаку, Оріхові та місту Запоріжжі. Дослідження гамма-фону на території здійснюється тричі на добу. У місті Енергодар, Кам’янці-Дніпровській, Запоріжжі раз на дві години. З загостренням ситуації на Запорізькій АЕС радіологічна лабораторія здійснює відбір гамма-фону цілодобово», – додав головний санітарний лікар Запорізької області.

25 серпня у компанії «Енергоатом» заявили, що дії російських військ спричинили повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі – це сталося вперше в історії станції. Натомість російська сторона звинуватила ЗСУ в обстрілі ліній електропередачі біля Запорізької АЕС, після чого сталося загоряння території охоронної зони ЛЕП.

Пожежі поблизу ЗАЕС зафіксував і супутник. На знімках, які є у розпорядженні «Схем» (проєкт Радіо Свобода), можна помітити осередки займання у лісі неподалік АЕС, а також дим над золовідвалом Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС.

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Останніми тижнями найбільша в Європі атомна електростанція неодноразово зазнавала обстрілів, викликаючи побоювання ядерної катастрофи. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.