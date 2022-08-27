«Не Чорнобиль, але Фукусіма». Як врятувати Запорізьку АЕС?

Чому на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) сталося повне знеструмлення? Чим загрожують такі ситуації в майбутньому? Що робити жителям територій, наближених до ЗАЕС, у випадку аварії на атомній електростанції? Ці та інші актуальні питання зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

На Запорізькій атомній електростанції 25 серпня, вперше в історії, сталося знеструмлення. Як повідомила національна компанія «Енергоатом», цього дня через пожежі у місцях зберігання радіоактивної золи Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС, двічі відключалась остання (четверта) лінія зв’язку атомної електростанції з енергосистемою України. Три інших лінії раніше були пошкоджені під час обстрілів російської армії, розповіли в «Енергоатомі». Внаслідок цього, два працюючих енергоблоки станції відімкнулися від мережі.

Ситуацію на Запорізькій АЕС у своєму відеозверненні прокоментував президент України Володимир Зеленський . Він зазначив, що на станції спрацював аварійний захист енергоблоків. За словами Зеленського, «потрібен такий міжнародний тиск, який змусить російських військових негайно вийти з території Запорізької АЕС». МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз, наголосив президент.

. Він зазначив, що на станції спрацював аварійний захист енергоблоків. За словами Зеленського, «потрібен такий міжнародний тиск, який змусить російських військових негайно вийти з території Запорізької АЕС». МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз, наголосив президент. 26 серпня, стало відомо, що візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС запланований на наступний тиждень. Про це в ефірі «Радіо НВ» заявила радниця міністра енергетики Лана Зеркаль . За її словами, наразі окупанти штучно створюють всі умови, щоб МАГАТЕ не доїхало до станції. Зеркаль додала, що головною метою візиту місії МАГАТЕ є контролювання ситуації на станції та вжиття необхідних заходів, щоб убезпечити Європу та весь світ від можливої катастрофи.

. За її словами, наразі окупанти штучно створюють всі умови, щоб МАГАТЕ не доїхало до станції. Зеркаль додала, що головною метою візиту місії МАГАТЕ є контролювання ситуації на станції та вжиття необхідних заходів, щоб убезпечити Європу та весь світ від можливої катастрофи. Перед цим Bloomberg , із посиланням на власні джерела, написав, що МАГАТЕ готується до місії та хоче відвідати Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Енергодарі до 5 вересня.

, із посиланням на власні джерела, написав, що МАГАТЕ готується до місії та хоче відвідати Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Енергодарі до 5 вересня. Російські ЗМІ, з посиланням на призначеного Росією представника так званої «військово-цивільної адміністрації Запорізької області» Володимира Рогова , 26 серпня повідомили, що «всі лінії подачі електроенергії з Запорізької АЕС на підконтрольні уряду України території виведені з ладу, постачання енергії не відбувається». Рогов звинуватив українську сторону в тому, що напередодні, начебто, саме ЗСУ пошкодили останню лінію електропередачі з АЕС. Він додав, що енергія, яка виробляється на АЕС, постачається на окуповані частини Херсонської та Запорізької областей, які розташовані на лівому березі Дніпра.

, 26 серпня повідомили, що «всі лінії подачі електроенергії з Запорізької АЕС на підконтрольні уряду України території виведені з ладу, постачання енергії не відбувається». Рогов звинуватив українську сторону в тому, що напередодні, начебто, саме ЗСУ пошкодили останню лінію електропередачі з АЕС. Він додав, що енергія, яка виробляється на АЕС, постачається на окуповані частини Херсонської та Запорізької областей, які розташовані на лівому березі Дніпра. Станом на 21:15 пʼятниці, 26 серпня, другий енергоблок ЗАЕС під'єднали до мережі, повідомили в «Енергоатомі». А перед цим був приєднаний інший.

Що трапилось на ЗАЕС?

Виконувач обов’язків голови – головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков у коментарі «Новинам Приазов'я» розповів, що саме, за його інформацією, відбулося на Запорізькій АЕС напередодні.

Відбулося коротке замикання лінії і вона автоматично була відключена. Ми отримали повне знеструмлення ЗАЕС

«В результаті обстрілів, вибухнули якісь снаряди чи ракети і відбулися загоряння в районі високовольтної лінії повітряної – 750 кіловольт видачі потужності з ЗАЕС на підстанцію «Дніпровська». Відбулося коротке замикання цієї лінії і вона автоматично була відключена. Ми отримали повне знеструмлення ЗАЕС», – пояснив в.о. головного держінспектора.



Коріков зазначив, що автоматична система захисту на АЕС спрацювала без проблем. У зв'язку з повним знеструмленням, запустилися резервні дизельні електростанції. Таким чином забезпечувався струм для роботи обладнання систем, важливих для безпеки АЕС. Але, крім того, за словами Корікова, відомо, що відбувся обстріл безпосередньо промислового майданчика Запорізької атомної електростанції.

«Було пошкоджено естакаду, яка сполучує спецкорпус АЕС та енергоблок №2. Відповідно, по цій естакаді проходять трубопроводи, які були пошкоджені, та, відповідно, відбувся витік рідин в атмосферу. Персонал ЗАЕС оперативно відключив ці трубопроводи та, таким чином, порушення локалізовано», – розповів Коріков.



Компанія «Енергоатом» зранку 26 серпня повідомила, що власні потреби в електроживленні Запорізької атомної електростанції забезпечуються через відремонтовану лінію з енергосистеми України. Також відновлена лінія видачі потужності ЗАЕС в енергосистему України та ведуться роботи з підготовки підключення двох енергоблоків станції до мережі.



Станом на 14-у годину цього ж дня в «Енергоатомі» повідомили, що «один із зупинених раніше енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі та триває набір потужності». Ближче до вечора 26 серпня в «Енергоатомі» відзвітували, що «два енергоблоки ЗАЕС після зупинення знову підʼєднані до мережі та виробляють електроенергію для потреб України. Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки наразі немає».

Щоб включити ЗАЕС в російську енергосистему, потрібно знеструмити ЗАЕС

Коріков не виключає, що повне знеструмлення АЕС може свідчити про спроби Росії під’єднати станцію до своєї енергетичної системи.

«Оскільки ЗАЕС та українська енергосистема зараз синхронізована з європейською енергосистемою, то для того, щоб включити ЗАЕС в російську енергосистему, потрібно знеструмити ЗАЕС, а потім подати живлення від російської. У росіян такий план був і вони відповідно відновлювали лінію електропередач, яка, свого часу, була зруйнована, на Джанкой (в АР КРИМ – ред.), потім з Джанкою на підстанцію Каховська і потім на ЗАЕС», – нагадав Коріков.

Загроза витоку радіації

Виконувач обов’язків голови – головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Коріков зазначив, що застосування «перехідних» режимів на АЕС є «вкрай небезпечним». Це може призвести до «виходу» продуктів ядерного палива в навколишнє середовище.

«Небезпека повного знеструмлення АЕС полягає в тому, що в будь-якому випадку необхідно подавати струм на обладнання систем безпеки та систем важливої лінії безпеки для того, щоб забезпечити відведення тепла від ядерного палива», – сказав він.



«Оскільки ядерне паливо – така система, коли неможливо одночасно зупинити виробництво тепла, ми маємо перекачувати воду через ядерне паливо й охолоджувати її. Для цього потрібен електричний струм, який, відповідно, береться з того струму, який атомна електростанція виробляє», – пояснив енергетик.



У разі витоку радіації забрудненими можуть бути території в тисячі квадратних кілометрів, стверджує експерт.

Ця хмара може рухатися, наприклад, у бік Європейського союзу, або в напрямку країн Чорного моря, або в напрямку Росії

«Я б сказав, вихід радіаційності за межі промислового ЗАЕС, а далі вже, відповідно до метеообстановки, ця хмара може рухатися, наприклад, у бік Європейського союзу, або в напрямку країн Чорного моря, або в напрямку Росії, або у будь-який інший напрямок. Ми можемо отримати величезну територію і неможливо буде відповідним чином здійснювати землекористування. Це величезні тисячі квадратних кілометрів», – наголосив Коріков.



Експерт зазначив, що єдиним шляхом вирішення безпекової ситуації на Запорізькій АЕС є звільнення від російських військових як самої електростанції, так і всього Енергодару.

«Міжнародні інструменти досить обмежені. Але, у будь-якому випадку, з Міністерством закордонних справ ми робимо все можливе, щоб це отримало максимальну оцінку і відповідні заходи були здійснені з точки зору санкцій, допомоги зброєю, фінансами, політична підтримка», – зазначив Коріков.

«Військової деокупації станції не буде»

Військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Роман Світан вважає, що Запорізька атомна електростанція має бути деокупована не військовим шляхом, а за допомогою тиску міжнародних організацій на російську компанію «Росатом».

Є один із механізмів – тиск на «Росатом», оскільки він взявся керувати станцією

«Після того, як увімкнуться механізми ООН, Євросоюзу, є один із механізмів – тиск на «Росатом», оскільки він взявся керувати станцією. Є певні механізми: фінансові, санкційні. «Росатом» зараз будує дуже багато станцій у світі: в Туреччині, Угорщині. Якщо їх добре задавити, то вони донесуть до військово-політичного керівництва Росії необхідність виведення військ з території станції. Ніхто Запорізьку атомну військовим методом звільняти не буде. Тобто, лише санкційний та світовий тиск на Росію», – сказав Світан.

Краще зробити безмілітаритарну зону і завести туди тільки українські охоронні структури, які працюватимуть як охоронці

Військовий експерт переконаний, що після звільнення Запорізької атомної електростанції від присутності російських військових на АЕС потрібно створити демілітаризовану зону під контролем України і міжнародних організацій.​

«Росіянам доведеться вийти як мінімум із самої станції. Вихід змусить їх відійти від Енергодару, оскільки сама станція практично на території міста та місто поряд. Краще зробити безмілітаритарну зону і завести туди тільки українські охоронні структури, які працюватимуть як охоронці, не допускаючи туди мародерів, п'яниць. Так, після цього, природно, сама територія станції та Енергодар будуть під контролем України, МАГАТЕ та ООН», – зауважив експерт.

«Вибух малоймовірний»

Кандидат хімічних наук, біохімік та блогер Гліб Репіч вважає, що вибух на Запорізькій атомній електростанції, за аналогією з Чорнобильською катастрофою, є малоймовірним.



«На Чорнобилі і тип реактора зіграв свою роль, і це був невдалий експеримент, в результаті якого вони спромоглися перевести цей реактор в такий режим, що він просто рванув. На Фукусімі, там схожий тип реактора, як і в нас. Там відбулося припинення живлення реактора. Тобто, цунамі змило всі резервні генератори, пошкодило лінії електропередач і реактор залишився без струму. Реактор заглушився сам, але проблема в тому, що реактори завжди треба охолоджувати. Навіть якщо вони зупинені», – каже науковець.

Разом із цим Репіч також вказує на те, що на Запорізькій АЕС «може статися повільний витік радіації».

Швидше за все, якщо не буде Чорнобильського сценарію, рівні радіації на місцевості не будуть критично високі

«Швидше за все, буде повільний витік радіоактивних речовин у вигляді аерозолі. Буде відбуватися зараження навколишнього середовища за принципом «куди подує вітер». Вітер рознесе ту хмару і вона вкриє великі площі. Швидше за все, якщо не буде Чорнобильського сценарію, рівні радіації на місцевості не будуть критично високі. Тобто, не буде 15 тисяч рентгенів на годину і більше, такі як сталося в Чорнобильській аварії», – зауважив хімік.



Втім, за словами Репіча, навіть невеликі дози радіації можуть спричинити розвиток хронічної променевої хвороби. Врятувати людей можна, якщо їх вчасно евакуювати з забрудненої території.



«Якщо буде організована евакуація і люди не будуть там жити, їсти заражену їжу, ми такого не досягнемо. Під час аварії на Фукусімі не загинула від радіації жодна людина. Тому що ніхто не допустив перебування співробітників у зонах із високим рівнем радіації так, щоб вони отримали гостру променеву хворобу. Там люди відповідально до цього поставилися – раз, по друге, вони відселили всіх мешканців, яким загрожувала хронічна променева хвороба», – розповів Репіч.

Експерт Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп зазначив, що аварія на атомній електростанції у Фукусімі, свого часу, сталася саме через повне припинення живлення електростанції.

Це сценарій, який відбувся у 2011 році на АЕС Фукусіма. Там сталося так, що вода затопила машинні зали, в яких були дизель-генератори і вони не могли працювати

«Припинення живлення атомної електростанції – це сценарій, який відбувся у 2011 році на АЕС Фукусіма. Там сталося так, що вода затопила машинні зали, в яких були дизель-генератори і вони не могли працювати. Оце такий сценарій, який обговорюють, що можливий подібний перебіг. Тобто, коли станція повністю залишається без енергопостачання», – нагадав експерт.



Персонал Запорізької атомної електростанції 18 серпня опублікував звернення і закликав світову спільноту запобігти катастрофі на ЗАЕС, яка, на їхню думку, може мати на порядок жахливіші наслідки, ніж аварії на Чорнобильській АЕС та Фукусімі в Японії.



Працівники наголосили, що «у світовій практиці атомної галузі немає аварійних планів, розрахованих на захист ядерних об'єктів у ситуації, коли вони стають територією бойових дій». Працівники станції також зазначили, що за 5 минулих місяців було «порушено безліч правових норм, принципів і регламентів забезпечення безпеки у сфері поводження з мирним атомом».



Андріан Прокіп також розповів, з якими питаннями працюватиме місія МАГАТЕ, якщо вона відвідає Запорізьку АЕС.

«МАГАТЕ цікавить кілька речей. Перше – це гарантії нерозповсюдження радіоактивних матеріалів зі станції. Друге – в якому стані перебувають саме ці дизель-генератори, чи вони справні, чи достатньо є палива. Третє – це стан оперативного персоналу станції, як з ним поводяться. В якому психологічному, моральному і фізичному стані перебувають працівники станції», – каже він.

27 серпня пресслужба «Енергоатому» повідомила, що «присутність на станції російських військових, їхньої зброї, техніки та вибухівки є серйозні ризики для безпечної роботи ЗАЕС».



«Внаслідок періодичних обстрілів пошкоджень зазнала інфраструктура станції, існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека», – сказано у повідомлені.



Також в компанії стверджують, що російські військові, які захопили ЗАЕС, до приїзду місії МАГАТЕ, «посилили тиск на персонал» станції.

Що покласти в «тривожну валізку»?

Запорізька обласна військова адміністрація з посиланням на очільника регіону Олександра Старуха 26 серпня повідомила, що адміністрація вже має декілька розроблених планів заходів, які розраховані на всі рівні радіаційного забруднення.

26 серпня повідомила, що адміністрація вже має декілька розроблених планів заходів, які розраховані на всі рівні радіаційного забруднення. Згідно з повідомленням Запорізької ОВА, першочергово евакуації підлягають жінки, діти та вразливі категорії населення з 50-кілометрової зони потенційного радіаційного забруднення. Регіон має бути готовим до всіх можливих сценаріїв, зазначили в Запорізькій ОВА.

Кандидат хімічних наук, біохімік та блогер Репіч порадив жителям потенційно небезпечної зони завчасно скласти «тривожні валізки». Він також розповів що саме варто туди покласти.



«Треба обов'язково покласти: документи, гроші, засоби зв'язку, запас їжі і води невеличкий в герметично закритих місткостях, щоб ззовні радіонукліди туди не змогли потрапити», – каже він.

Взагалі, треба приготувати комплект, якій максимально закриває вашу шкіру, волосся, якусь шапку, щоб максимально захистити від потрапляння радіоактивного пилу

«Обов'язково треба взяти комплект змінного одягу, бо той одяг, що був на вас, його, швидше за все, знімуть, він буде заражений радіонуклідами. Взагалі, треба приготувати комплект, який максимально закриває вашу шкіру, волосся, якусь шапку, щоб максимально захистити від потрапляння радіоактивного пилу. Треба подбати про захист органів дихання: респіратор FFP3 з добрим захистом, бажано з клапаном», – розповів Репіч.



Жителям територій, наближених до атомної електростанції, експерт радить у разі аварії залишатися в домівках і забрати до приміщень всю худобу.



«Радіація розповсюджується у вигляді пилу, який буде опадати на територію і забруднювати нас і наших домашніх улюбленців. Вони своїми лапками близько до землі ходять і тілом будуть збирати радіоактивні ізотопи. Якщо вона там походить, а потім ви її занесете в оселю, то ви занести радіоактивні ізотопи до себе в приміщення», – зауважив Репіч.

«Самому не виходити без особливо негайних потреб. Треба зачинити щільно вікна, двері, вентиляційні отвори закрити тканиною. Тому, що пил є наш ворог. Нам треба робити якомога частіше вологе прибирання, щоб позбутися від цього пилу», – зазначив науковець.



Репіч також додав, що у випадку, якщо людина перебувала на вулиці, коли сталася аварія, потрібно провести заходи з дезактивації радіаційного пилу.



«Коли ми заходимо в чисте приміщення, нам треба, по-перше, зняти одяг, який був на нас, залишити його за межами, щоб не тягнути весь пил всередину, особливо взуття. Коли ми приходимо, ми приймаємо душ, ми ретельно миємо себе з милом, і волосся зокрема, для того, щоб максимально змити цей радіоактивний пил», – поділився порадами Репіч.

Раніше кореспондент «Новин Приазовʼя» поцікавився у жителів Запоріжжя, чи стежать вони за темою загроз з боку ЗАЕС та, що планують робити, якщо станеться аварія і витік радіації.

Найбільша в Європі атомна електростанція в окупованому українському місті Енергодарі неодноразово зазнавала обстрілів, викликаючи побоювання ядерної катастрофи. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор».

Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

Російські війська накопичують техніку на території Запорізької АЕС та збільшили кількість військових на станції, заявляють в компанії «Енергоатом».