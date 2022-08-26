Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Другий енергоблок ЗАЕС підключили до мережі – «Енергоатом»

Раніше вдень до мережі було підключено перший із зупинених блоків

Запорізька атомна електростанція, яка була повністю відключена від енергосистеми 25 серпня, почала працювати двома блоками, повідомляє пресслужба НАЕК «Енергоатом».

«26 серпня о 21:15 другий із зупинених учора енергоблоків ЗАЕС приєднано до мережі, триває набір потужності», – йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, зауважень щодо роботи обладнання та систем безпеки немає.

У п’ятницю вдень до мережі було підключено перший із зупинених блоків.

25 серпня у компанії «Енергоатом» заявили, що дії російських військ спричинили повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі – це сталося вперше в історії станції. Натомість російська сторона звинуватила ЗСУ в обстрілі ліній електропередачі біля Запорізької АЕС, після чого сталося загоряння території охоронної зони ЛЕП.

Пожежі поблизу ЗАЕС зафіксував і супутник. На знімках у розпорядженні «Схем» (проєкт Радіо Свобода) можна було помітити осередки займання у лісі неподалік АЕС, а також дим над золовідвалом Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС.

Останніми тижнями найбільша в Європі атомна електростанція неодноразово зазнавала обстрілів, викликаючи побоювання ядерної катастрофи. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG