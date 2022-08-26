Другий енергоблок ЗАЕС підключили до мережі – «Енергоатом»

Запорізька атомна електростанція, яка була повністю відключена від енергосистеми 25 серпня, почала працювати двома блоками, повідомляє пресслужба НАЕК «Енергоатом».

«26 серпня о 21:15 другий із зупинених учора енергоблоків ЗАЕС приєднано до мережі, триває набір потужності», – йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, зауважень щодо роботи обладнання та систем безпеки немає.

У п’ятницю вдень до мережі було підключено перший із зупинених блоків.

25 серпня у компанії «Енергоатом» заявили, що дії російських військ спричинили повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі – це сталося вперше в історії станції. Натомість російська сторона звинуватила ЗСУ в обстрілі ліній електропередачі біля Запорізької АЕС, після чого сталося загоряння території охоронної зони ЛЕП.

Пожежі поблизу ЗАЕС зафіксував і супутник. На знімках у розпорядженні «Схем» (проєкт Радіо Свобода) можна було помітити осередки займання у лісі неподалік АЕС, а також дим над золовідвалом Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС.

Останніми тижнями найбільша в Європі атомна електростанція неодноразово зазнавала обстрілів, викликаючи побоювання ядерної катастрофи. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.