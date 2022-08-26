«Укренерго»: один із зупинених енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі

Запорізька атомна електростанція підключена до мережі та виробляє електроенергію для потреб України, повідомила в телеграмі компанія «Укренерго».



«Сьогодні, 26 серпня 2022 року, о 14:04 один із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі, триває набір потужності. Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає», – йдеться у повідомленні.

25 серпня у компанії «Енергоатом» заявили, що дії російських військ спричинили повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі – це сталося вперше в історії станції. Натомість російська сторона звинуватила ЗСУ в обстрілі ліній електропередачі біля Запорізької АЕС, після чого сталося загоряння території охоронної зони ЛЕП.

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Останніми тижнями найбільша в Європі атомна електростанція неодноразово зазнавала обстрілів, викликаючи побоювання ядерної катастрофи. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.