МАГАТЕ сформувало місію на ЗАЕС, експертів з США та Британії не буде – ЗМІ

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зібрало групу експертів для місії на Запорізьку атомну електростанцію наступного тижня, повідомляє The New York Times.



Список членів групи, з яким ознайомилося видання, включає гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та 13 експертів переважно з «нейтральних країн».



До складу місії входять експерти з Польщі та Литви – країн, які Україна вважає дружніми, а також із Сербії та Китаю, у яких, як вважається, дружні стосунки з Росією, повідомляє газета.



Серед інших членів місії – представники Албанії, Франції, Італії, Йорданії, Мексики та Північної Македонії. Ці країни переважно були осторонь війни або підтримували відкриті канали зв'язку з Москвою.



Ні Сполучені Штати, ні Велика Британія не представлені в цій місії, зазначає The New York Times.



Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція у Європі. Російські війська захопили станцію невдовзі після початку вторгнення в Україну – у березні 2022 року. Відтоді Київ та Москва неодноразово звинувачували один одного в обстрілах території поряд з АЕС.

В останні тижні кількість обстрілів АЕС посилилась, що викликало занепокоєння та побоювання ядерної катастрофи. 25 серпня сталося вперше в історії станції повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вже кілька тижнів наполягає на відправленні своєї місії на ЗАЕС, зазначаючи, що через війну Росії атомна станція виявилася «повністю поза контролем».