«Енергоатом» заявив про ризики витоку водню і розпилення радіоактивних речовин на ЗАЕС

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» 27 серпня заявила про ризики витоку водню і розпилення радіоактивних речовин на Запорізькій атомній електростанції.

У компанії пояснили це пошкодженнями інфраструктури станції через російські обстріли.

«Протягом останньої доби російські військові вчергове обстрілювали майданчик ЗАЕС, пошкодження наразі з’ясовуються. Вчора два енергоблоки ЗАЕС після зупинення знову під’єднані до мережі й виробляють електроенергію для потреб України. Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки наразі немає», – заявили в «Енергоатомі».

«Водночас через присутність на станції російських військових, їхньої зброї, техніки і вибухівки є серйозні ризики для безпечної роботи ЗАЕС. Внаслідок періодичних обстрілів пошкоджень зазнала інфраструктура станції, існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека», – додали в НАЕК.

За повідомленням, український персонал станції продовжує працювати і докладати «всіх зусиль» для забезпечення ядерної і радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень.

«Рашисти, готуючись до приїзду місії МАГАТЕ, посилили тиск на персонал ЗАЕС – задля нерозголошення ними свідчень про злочини окупантів на станції та використання її як військової бази. Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів, щоб примусити Росію звільнити ЗАЕС і передати електростанцію під контроль нашої держави заради безпеки всього світу», – наголосили в «Енергоатомі».

Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція в Європі – від 4 березня захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.

Останніми тижнями найбільша в Європі атомна електростанція неодноразово зазнавала обстрілів, викликаючи побоювання ядерної катастрофи. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вже кілька тижнів наполягає на відправленні своєї місії на ЗАЕС, зазначаючи, що через війну Росії атомна станція виявилася «повністю поза контролем».