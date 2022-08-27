Росія не схвалила підсумковий протокол конференції ООН про ядерну зброю

Оглядова конференція ООН щодо виконання Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) завершилася без підсумкового документа. У ньому, зокрема, критикувалося військове захоплення Росією Запорізької АЕС, що створює ризики ядерної аварії. Росія угоди не схвалила.

«Я бачу, що на даний момент конференція не в змозі досягти згоди щодо своєї предметної роботи», – сказав голова конференції Густаво Злаувінен після виступу представника МЗС Росії Ігоря Вишневецького. За твердженням Вишневецького, «багато країн» – не лише Росія – «не згодні з цілою низкою питань», які мають «відверто політичний характер».

Раніше цього тижня посол США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд заявила, що США домагаються узгодження підсумкового протоколу конференції, в якому буде визнано, що «війна Росії та її безвідповідальні дії в Україні серйозно підривають основну мету ДНЯЗ». У відповідь посол Росії Василь Небензя звинуватив США та їхніх союзників у тому, що вони «політизують роботу над підсумковим документом, ставлячи свої геополітичні інтереси у покаранні Росії вище за колективні потреби у зміцненні глобальної безпеки».

У проєкті підсумкового протоколу є чотири згадки про Запорізьку АЕС. Схваливши документ, країни висловили б «серйозну стурбованість з приводу військових дій» на ядерних об’єктах або поблизу них і наголосили б на «першочерговій важливості забезпечення їх контролю з боку компетентних органів України». Також у документі підтримуються зусилля МАГАТЕ щодо відвідин ЗАЕС.

Для публікації комюніке потрібно було схвалення 191 країни – всіх учасників Договору, спрямованого на стримування поширення ядерної зброї та у підсумку – на досягнення миру без неї.

Конференція ООН з перегляду договору проводиться кожні п’ять років. Минула мала відбутися 2020 року, але через пандемію коронавірусу її відклали. Наступна – запланована на 2026 рік.

Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція в Європі. Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.

Останніми тижнями найбільша в Європі атомна електростанція неодноразово зазнавала обстрілів, викликаючи побоювання ядерної катастрофи. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вже кілька тижнів наполягає на відправленні своєї місії на ЗАЕС, зазначаючи, що через війну Росії атомна станція виявилася «повністю поза контролем».