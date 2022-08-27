Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Росія не схвалила підсумковий протокол конференції ООН про ядерну зброю

Перший день конференції ООН з огляду ДНЯЗ, 1 серпня 2022 року

Оглядова конференція ООН щодо виконання Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) завершилася без підсумкового документа. У ньому, зокрема, критикувалося військове захоплення Росією Запорізької АЕС, що створює ризики ядерної аварії. Росія угоди не схвалила.

«Я бачу, що на даний момент конференція не в змозі досягти згоди щодо своєї предметної роботи», – сказав голова конференції Густаво Злаувінен після виступу представника МЗС Росії Ігоря Вишневецького. За твердженням Вишневецького, «багато країн» – не лише Росія – «не згодні з цілою низкою питань», які мають «відверто політичний характер».

Раніше цього тижня посол США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд заявила, що США домагаються узгодження підсумкового протоколу конференції, в якому буде визнано, що «війна Росії та її безвідповідальні дії в Україні серйозно підривають основну мету ДНЯЗ». У відповідь посол Росії Василь Небензя звинуватив США та їхніх союзників у тому, що вони «політизують роботу над підсумковим документом, ставлячи свої геополітичні інтереси у покаранні Росії вище за колективні потреби у зміцненні глобальної безпеки».

У проєкті підсумкового протоколу є чотири згадки про Запорізьку АЕС. Схваливши документ, країни висловили б «серйозну стурбованість з приводу військових дій» на ядерних об’єктах або поблизу них і наголосили б на «першочерговій важливості забезпечення їх контролю з боку компетентних органів України». Також у документі підтримуються зусилля МАГАТЕ щодо відвідин ЗАЕС.

Для публікації комюніке потрібно було схвалення 191 країни – всіх учасників Договору, спрямованого на стримування поширення ядерної зброї та у підсумку – на досягнення миру без неї.

Конференція ООН з перегляду договору проводиться кожні п’ять років. Минула мала відбутися 2020 року, але через пандемію коронавірусу її відклали. Наступна – запланована на 2026 рік.

Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція в Європі. Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.

Останніми тижнями найбільша в Європі атомна електростанція неодноразово зазнавала обстрілів, викликаючи побоювання ядерної катастрофи. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вже кілька тижнів наполягає на відправленні своєї місії на ЗАЕС, зазначаючи, що через війну Росії атомна станція виявилася «повністю поза контролем».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG