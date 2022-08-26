Ляшко: лікарні в потенційній зоні впливу готові до можливих надзвичайних ситуацій на Запорізькій АЕС

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляє, що система охорони здоров'я готова до можливих надзвичайних ситуацій на Запорізькій АЕС, людям не потрібно закуповувати йодовмісні препарати.



«Держава закупила в достатній кількості препарати, які дозволять нам захистити щитовидну залозу. І вони будуть видані тоді, коли потрібно. Всі заклади охоорни здоров'я в потенційній зоні впливу забезпечені цим препаратом. На обласних складах є достатня кількість препарату для того, щоб його невчасно доставити туди, куди потрібно – якщо станеться якась аварія, залежно від хмари і розуміння, куди поширюється радіоактивний пил. Ми до цього готові», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, людям не потрібно закуповувати йодовмісні препарати.



«За це переживати не потрібно, закуповувати йодовмісні препарати не потрібно. В нас є препарат в тому дозуванні, яке рекомендовано нашими вченими. Буде достатньо однієї пігулки на першому етапі, щоб захиститись», – додав міністр.

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Останніми тижнями найбільша в Європі атомна електростанція неодноразово зазнавала обстрілів, викликаючи побоювання ядерної катастрофи. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

25 серпня вперше в історії станції сталося відключення Запорізької АЕС від мережі.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.