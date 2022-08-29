G7 знову висловлює стурбованість безпекою Запорізької АЕС і вітає місію МАГАТЕ



У «Групі семи» вітають поїздку МАГАТЕ на українську Запорізьку АЕС і знову висловили занепокоєння щодо безпеки станції, яка перебуває під контролем російських військ.



«Ми підтверджуємо, що Запорізька атомна електростанція та електроенергія, яку вона виробляє, по праву належать Україні та наголошуємо, що спроби Росії відключити станцію від української енергомережі були б неприйнятними», – йдеться в повідомленні, поширеному 29 серпня.



Заява з'явилася в той момент, коли місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прямує до найбільшого ядерного енергетичного об’єкта Європи – Запорізької АЕС. Очікується, що місія МАГАТЕ відвідає станцію у невизначену дату пізніше цього тижня.

Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція у Європі. Російські війська захопили станцію невдовзі після початку вторгнення в Україну – у березні 2022 року. Відтоді Київ та Москва неодноразово звинувачували один одного в обстрілах території поряд з АЕС.

В останні тижні кількість обстрілів АЕС посилилась, що викликало занепокоєння та побоювання ядерної катастрофи. 25 серпня сталося вперше в історії станції повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вже кілька тижнів наполягала на відправленні своєї місії на ЗАЕС, зазначаючи, що через війну Росії атомна станція виявилася «повністю поза контролем».