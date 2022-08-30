Росія умисно обстрілює коридори, якими МАГАТЕ має дістатися ЗАЕС – Подоляк

Росія умисно обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися ЗАЕС. Про це заявив антикризовий радник голови Офісу президента і член української делегації на переговорах із Росією Михайло Подоляк.

«Усе, щоб запропонувати прохід через Крим/ОРДЛО. Позиція незмінна. Доступ лише через підконтрольну територію. Демілітаризація АЕС. Негайне відведення російських військ. На станції – лише український персонал», – зазначив він.

Підтвердження цих даних з інших джерел немає.

Раніше мер Енергодара повідомив про обстріли міста. В Офісі президента України заявили, що російські війська обстрілюють Нікополь, Марганець та імітують «відповідь» по Енергодару, хоча самі ведуть вогонь».

Уранці 30 серпня місія з 14 експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), як повідомило видання CNN, прибула до Києва. 29 серпня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що місія агентства вже прямує до Запорізької АЕС. Очікується, що місія розпочне роботу на ЗАЕС ближчими днями.

Місія МАГАТЕ пов'язана з побоюваннями ядерної катастрофи, які викликали посилення обстрілів території найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.