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Росія умисно обстрілює коридори, якими МАГАТЕ має дістатися ЗАЕС – Подоляк

29 серпня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що місія агентства вже прямує до Запорізької АЕС. Очікується, що місія розпочне роботу на ЗАЕС ближчими днями.

Росія умисно обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися ЗАЕС. Про це заявив антикризовий радник голови Офісу президента і член української делегації на переговорах із Росією Михайло Подоляк.

«Усе, щоб запропонувати прохід через Крим/ОРДЛО. Позиція незмінна. Доступ лише через підконтрольну територію. Демілітаризація АЕС. Негайне відведення російських військ. На станції – лише український персонал», – зазначив він.

Підтвердження цих даних з інших джерел немає.

Раніше мер Енергодара повідомив про обстріли міста. В Офісі президента України заявили, що російські війська обстрілюють Нікополь, Марганець та імітують «відповідь» по Енергодару, хоча самі ведуть вогонь».

Уранці 30 серпня місія з 14 експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), як повідомило видання CNN, прибула до Києва. 29 серпня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що місія агентства вже прямує до Запорізької АЕС. Очікується, що місія розпочне роботу на ЗАЕС ближчими днями.

Місія МАГАТЕ пов'язана з побоюваннями ядерної катастрофи, які викликали посилення обстрілів території найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.

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