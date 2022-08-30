Представники МАГАТЕ вже прибули до Києва – СNN

Команда з 14 експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула до Києва напередодні запланованого візиту до Запорізької АЕС, повідомляє видання СNN.



Журналісти CNN побачили представників місії МАГАТЕ у готелі в українській столиці вранці у вівторок.



Наразі підтвердження про прибуття місії до Києва немає ні від української влади, ні від МАГАТЕ.

29 серпня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що місія агентства вже прямує до Запорізької АЕС. Очікується, що місія розпочне роботу на ЗАЕС ближчими днями.

У МЗС України зауважили, що місія сфокусується на трьох завданнях – фізичному захисті, ядерній безпеці та гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів

Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція у Європі. Російські війська захопили станцію та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – у березні 2022 року. Відтоді Київ та Москва неодноразово звинувачували один одного в обстрілах території поряд з АЕС.

В останні тижні кількість обстрілів АЕС посилилась, що викликало занепокоєння та побоювання ядерної катастрофи. 25 серпня сталося вперше в історії станції повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.