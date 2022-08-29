МЗС повідомило деталі місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Міністерство закордонних справ України прокоментувало місію Агентства ООН з питань атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію 29 серпня.

Як повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, до складу місії увійшли 14 міжнародних експертів, яких очолить генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі.

«Делегація міжнародних експертів вже вирушила із Відня і сьогодні має прибути до Києва. Очікується, що місія розпочне роботу на ЗАЕС ближчими днями», – заявив Ніколенко.

За повідомленням МЗС, місія сфокусується на трьох завданнях:

фізичному захисті

ядерній безпеці

гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів

Представник МЗС нагадав позицію України, згідно з якою окупація Запорізької АЕС російськими військами наражає станцію на небезпеку, зокрема, ядерного інциденту.

«Як підкреслив (міністр закордонних справ – ред.)Дмитро Кулеба, Росія має негайно демілітаризувати об’єкт, вивести військові підрозділи, техніку та працівників Росатому і повернути контроль над ЗАЕС уряду України. Розраховуємо, що МАГАТЕ відіграє важливу роль в досягненні цієї мети», – додав Ніколенко.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 29 серпня повідомив, що місія агентства «зараз у дорозі» до Запорізької АЕС. За його словами, місія на ЗАЕС відбудеться пізніше цього тижня.

Читайте також: «Кривава вистава»: у Зеленського відреагували на нічний обстріл Енергодара

Останніми тижнями найбільша в Європі атомна електростанція неодноразово зазнавала обстрілів, викликаючи побоювання ядерної катастрофи. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.