Угода про нерозповсюдження ядерної зброї «залишається сильною» попри позицію Росії – Держдеп США

Сполучені Штати заявили, що Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (Nuclear Non-Proliferation Treaty, або NPT) залишається сильним попри «цинічний обструкціонізм» Росії. Про це заявив Державний департамент США 28 серпня.

Заява з’явилася після того, як Москва заблокувала ухвалення остаточного документу перегляду пакту ООН, який тривав місяць. У Кремлі поскаржилися на «відверто політичний характер» тексту через згадку про Запорізьку АЕС.

«Після тижнів інтенсивних, але продуктивних переговорів Російська Федерація одноосібно вирішила заблокувати консенсус щодо остаточного документа на завершення Десятої оглядової конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Росія зробила це, щоб заблокувати формулювання, які просто визнають серйозний радіологічний ризик на Запорізькій атомній електростанції в Україні – саме такий виклик, який покликана розглянути конференція», – йдеться в заяві Держдепартаменту від 28 серпня.

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У заблокованому Москвою документі про ДНЯЗ містилася критика російської окупації Запорізької атомної електростанції.

У проєкті заяви чотири рази згадується ЗАЕС і висловлюється «серйозна стурбованість військовими діями» поблизу станції. Документ також критикував нездатність МАГАТЕ забезпечити там безпеку та запобігти можливим порушенням.

У Держдепартаменті заявили, що «неприйняття Російською Федерацією таких формулювань перед лицем міжнародного консенсусу більшості підкреслює необхідність для Сполучених Штатів та інших продовжувати спонукати Росію припинити свою військову діяльність поблизу (станції – ред.) та повернути контроль над станцією Україні».

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«ДНЯЗ залишається і залишатиметься фундаментальним наріжним каменем режиму нерозповсюдження ядерної зброї та має важливе значення для просування ядерного роззброєння та мирного використання ядерної енергії», – додали у відомстві.

Департамент додав, що дії Росії «позначаються тільки на Росії», тоді як решта держав-учасниць ДНЯЗ визнають роль договору для міжнародного порядку.

191 країна, яка підписала 50-річний договір, спрямований на запобігання поширенню ядерної зброї та сприяння повному роззброєнню, має переглядати пакт кожні п’ять років. Поточний огляд було відкладено у 2020 році через пандемію COVID-19.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.

Останніми тижнями найбільша в Європі атомна електростанція неодноразово зазнавала обстрілів, викликаючи побоювання ядерної катастрофи. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вже кілька тижнів наполягає на відправленні своєї місії на ЗАЕС, зазначаючи, що через війну Росії атомна станція виявилася «повністю поза контролем».