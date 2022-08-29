Генеральний секретар ООН закликав світ відмовитися від ядерної зброї

Країни світу мають відмовитися від випробувань ядерної зброї, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш 29 серпня.

На думку очільника Організацїі Об’єднаних Націй, світ «достатньо довго був у заручниках» ядерного озброєння.

«Ці знаряддя смерті не гарантують ані перемоги, ані безпеки. За задумом єдиним результатом їхнього застосування є руйнування. Давайте забезпечимо остаточне припинення випробувань назавжди та віддамо ядерну зброю історії – раз і назавжди», – заявив Ґутерріш.

Напередодні Москва заблокувала схвалення підсумкового протоколу конференції ООН щодо виконання Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

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Таку позицію Кремля спричинили згадки про Запорізьку атомну електростанцію, яку окупували російські війська. Державний департамент Сполучених Штатів розкритикував «цинічний обструкціонізм» Москви і запевнив, що ДНЯЗ залишається в силі.