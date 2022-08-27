Лукашенко: літаки у Білорусі переобладнали під ядерну зброю

Олександр Лукашенко оголосив, що білоруські військові літаки Су-24 були переобладнані таким чином, щоб вони могли нести ядерну зброю.

Лукашенко, який є союзником Кремля у війні Росії проти України, заявив 26 серпня, що погодив цей крок із російським президентом Володимиром Путіним.

«Ми колись із Путіним у Санкт-Петербурзі заявили, що переобладнаємо і білоруські літаки Су-24 для того, щоб вони могли нести ядерну зброю. Ви що, думаєте, ми ляпаємо язиками? Все готово!» – заявив Лукашенко.

Він додав, що Білорусь «готова адекватно відповісти на всі погрози із боку Заходу». Слова Лукашенка передало білоруське державне агентство «Белта».

Лукашенко не надав жодних доказів на підтвердження своєї заяви. Білорусь не має власної ядерної зброї, і, за повідомленнями, десять років тому вивела з експлуатації свій парк Су-24, хоча цілком можливо, що літаки можуть бути капітально відремонтовані й повернуті на озброєння.

25 червня в Санкт-Петербурзі відбулася зустріч Путіна і Лукашенка, на якій російський президент заявив, що Москва поставить Білорусі ракетні комплекси «Іскандер-М», додавши, що поставка відбудеться протягом декількох місяців.

«Іскандер-М» – мобільний керований ракетний комплекс із дальністю польоту до 500 кілометрів.

Режим Лукашенка дозволив російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

Проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції за співучасть у війні, яку розв’язала Росія.