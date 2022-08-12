ФБР шукало документи про ядерну зброю під час обшуків резиденції Трампа – ЗМІ

Видання The Washington Post повідомило, що агенти ФБР США шукали документи, які стосуються ядерної зброї, під час обшуків у резиденції колишнього президента США Дональда Трампа у Флориді цього тижня.

Невідомо, чи вдалося знайти такі документи під час обшуків 8 серпня. Повідомлення The Washington Post наразі неможливо підтвердити чи спростувати.

Американські ЗМІ, посилаючись на свої джерела, писали про те, що об’єктом уваги ФБР під час обшуків 8 серпня стали службові документи, в тому числі секретні, які колишній президент взяв із собою, залишаючи Білий дім. Згідно із законом, вони є державною власністю, і Національний архів США протягом тривалого часу вимагав повернути документи. Частину з них повернули. Кілька місяців тому Національний архів звернувся до прокуратури, звинувативши Дональда Трампа у відмові передати всю документацію.

Як писав New York Times, щоб отримати ордер на обшук, ФБР мало переконати суддю, що слідчі мають підстави вірити, що вони розслідують потенційні злочинні діяння. За словами експертів, якщо у розпорядженні колишнього президента необґрунтовано перебували секретні документи, то це може кваліфікуватись як злочинне діяння.

Трамп і його союзники-республіканці назвали обшуки актом політичної відплати.

Міністр юстиції Меррік Ґарланд заявив на пресконференції 11 серпня, що він особисто схвалив обшук.

При тому, що сам обшук є безпрецедентним в історії США – жоден колишній президент США ніколи не був об’єктом федерального ордера на обшук – рішення Ґарланда публічно підтвердити обшук також було дуже незвичним.