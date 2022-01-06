У річницю штурму Капітолію Байден звинуватив Трампа в спробі «запобігти мирній передачі влади»

Президент Сполучених Штатів Джо Байден виступив із промовою в річницю штурму Капітолію 6 січня.

У зверненні Байден звинуватив попередника Дональда Трампа в створенні «павутини брехні» про вибори 2020 року і закликав американців визначитися, чи вони «хочуть бути нацією, яка визнає політичне насильство як норму».

«Чи будемо ми нацією, яка дозволить виборчим чиновникам від партій викривляти законно висловлену волю народу? Чи будемо ми нацією, яка живе не в світлі правди, але в тіні брехні? Ми не можемо дозволити собі бути такою нацією. Шлях вперед – визнати правду і жити за нею», – заявив Байден.

Президент-демократ вказав на відсутність доказів фальсифікації виборів, про яку заявляв Трамп. Таким чином він прокоментував результати численних судових справ за позовами Трампа та його союзників-республіканців.

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«Вперше в нашій історії президент не просто програв вибори, він намагався запобігти мирній передачі влади, коли жорстокий натовп увірвався до Капітолію. Але вони зазнали невдачі», – сказав Байден.

Він назвав «Божою правдою» про події 6 січня 2021 року те, що вони були спробою «підважити Конституцію».

Урочистості цього дня, ймовірно, підкреслять розділене за партійними вподобаннями сприйняття штурму, який відбувся під час затвердження перемоги Байдена на виборах 2020 року над республіканцем Трампом. Більшість конгресменів-республіканців відмовилися від участі.

Трамп, своєю чергою, заперечує, що підбурював натовп до насильства. У письмовій реакції на промову Байдена 45-й президент звинуватив його у використанні свого імені, щоб «спробувати ще більше розділити Америку». Він відкинув ювілейні церемонії і сказав, що демократи збиратимуться на Капітолії, щоб «розпалити вогонь розколу, який вони створили».

Трамп вкотре заявив, що він повинен був виграти вибори, і натякнув на намір балотуватися в 2024 році. Він також планував провести вечірню пресконференцію з Флориди, але скасував її.

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Нове опитування показує, що приблизно дві третини всіх американців вважають напад на Капітолій дуже або надзвичайно жорстоким, але погляди республіканців і правлячих демократів з цього питання значно розходяться.

Комітет Конгресу, який розслідує події 6 січня, опитав сотні свідків насильства, внаслідок якого, окрім щонайменше п’ятьох загиблих, постраждали понад 100 поліцейських.

Генеральний прокурор Меррік Гарленд заявив 5 січня, що наразі влада заарештувала і висунула звинувачення близько 725 людям по всій країні у зв’язку з нападом. За його словами, 145 учасників штурму визнали себе винними у порушеннях, а ще 20 – визнали провину в тяжких злочинах.

Сотні прихильників Трампа штурмували Капітолій США 6 січня, намагаючись перешкодити законодавцям засвідчити перемогу демократа Джо Байдена на посаді президента.