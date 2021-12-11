Американцю, який втік до Білорусі, у США висунули звинувачення через штурм Капітолію

Громадянину Сполучених Штатів, який втік до Білорусі, на батьківщині висунули звинувачення у нападі на поліцейських та інших злочинах, пов’язаних із заворушеннями 6 січня в Капітолії США.

Евану Ньюманну 10 грудня у Вашингтоні висунули звинувачення в 14 кримінальних правопорушеннях. Обвинувальний акт доповнює звинувачення, які спочатку містилися в кримінальній справі, відкритій проти 49-річного Ньюманна в березні.

Офіс прокурора у Вашингтоні повідомив, що на момент подання першої скарги Ньюманн вже втік зі Сполучених Штатів і зараз, як вважають, перебуває в Білорусі. Справу розслідує ФБР, на арешт чоловіка вже є ордер, йдеться в заяві.

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Згідно з обвинуваченням, під час заворушень у Капітолії Ньюманн засунув металеву перегородку в ряд офіцерів і вдарив кількох із них перегородкою і кулаком. У своєму інтерв’ю білоруському державному телебаченню у листопаді Ньюманн відкинув звинувачення, назвавши їх «політичним переслідуванням».

У США немає договору про екстрадицію з Білоруссю. Минулого місяця Державний департамент відмовився коментувати справу, посилаючись на закони про конфіденційність.

Після заворушень понад 700 людей було заарештовано за злочини, пов’язані з порушенням Капітолію США, у тому числі понад 220 осіб, звинувачених у нападі або перешкоджанні діяльності правоохоронних органів.

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Державний мовець Білорусі «Білтелерадіокомпанія» оприлюднив 8 листопада уривки інтерв’ю з громадянином США Еваном Ньюманном, який, за його словами, просить політичного притулку через свою участь у заворушеннях біля будівлі Капітолію у Вашингтоні в січні цього року.

Чоловік стверджує, що втік до Європи за порадою адвоката після того, як йому висунули шість звинувачень. Деякий час він перебував у Швейцарії та Італії, потім на чотири місяці поїхав в Україну. У серпні він незаконно перетнув кордон із Білоруссю нібито через те, що помітив за собою стеження СБУ. Служба безпеки України натомість заперечує наявність у неї відомостей про Ньманна.