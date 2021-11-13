Колишнього радника Дональда Трампа звинувачують у неповазі до Конгресу

Колишнього радника зі стратегічних питань президента США Дональда Трампа може бути притягнуто до кримінальної відповідальності за неповагу до Конгресу. Про це повідомило Міністерство юстиції США.

Звинувачення було висунуте у звʼязку з відмовою Беннона прибути на слухання до спеціального комітету Палати представників. Цей комітет розслідує обставини штурму Капітолію 6 січня.

Раніше Стів Беннон відмовився давати свідчення на слуханнях Палати представників, а також передавати до Конгресу запитані документи. Колишній радник Трампа заявив тоді, що «привілей виконавчої влади» дозволяє співробітникам Білого дому зберігати конфіденційність переговорів із президентом США.

Тепер Беннон заявив про готовність зʼявитися до суду 15 листопада, інформує агентство Reuters.

21 серпня 2020 року Беннона було заарештовано за ордером прокуратури Нью-Йорка у межах розслідування підозр у шахрайстві при зборі коштів на проведення агітації за будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

20 січня 2021 року в пресі зʼявилися повідомлення про помилування президентом Трампом буквально в останній день перебування на посаді 73 осіб, включно з Бенноном (суд у справі Беннона було призначено на травень 2021 року).

21 жовтня 2021 року Палата представників США проголосувала за висунення звинувачень Беннону в неповазі до Конгресу через ігнорування ним повісток комітету Палати представників із розслідування захоплення Капітолію 6 січня 2021 року (максимальне покарання за цим обвинуваченням — рік вʼязниці і штраф 100 тисяч доларів).