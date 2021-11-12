США: Апеляційний суд заблокував видачу документів Трампа у справі про заворушення в Капітолії

Апеляційний суд США тимчасово заблокував оприлюднення документів Білого дому, запрошених комітетом Палати представників США, який розслідує події 6 січня у Капітолії, задовольнивши прохання колишнього президента Дональда Трампа.

Рішення апеляційного суду було ухвалене через два дні після того, як суд нижчої інстанції ухвалив передати документи комітету, який намагається визначити, чи Трамп знав про заворушення заздалегідь.

Колегія із трьох суддів призначила 30 листопада датою наступного слухання. Після того, як суд винесе своє рішення, будь-яка із сторін, швидше за все, подасть нову апеляцію до Верховного суду США.

Тепер суд має час розглянути аргументи в конфлікті між колишнім президентом-республіканцем і президентом-демократом Джо Байденом і Конгресом.

Трамп стверджував, що на запитувані матеріали поширюється привілей виконавчої влади, який захищає конфіденційність деяких повідомлень Білого дому.

Окружний суддя США Таня Чуткан раніше цього тижня відкинула екстрене клопотання Трампа про збереження документів у секреті. Вона сказала, що Конгрес дуже зацікавлений в отриманні записів, які могли б пролити світло на криваві насильницькі події 6 січня.

Очікувалося, що документи буде оприлюднено 12 листопада, але адвокати Трампа подали апеляцію, стверджуючи, що він все ще має право користуватися привілеями щодо документів, навіть, якщо більше не перебуває на посаді. Вони також стверджували, що оприлюднення документів завдасть шкоди привілею виконавчої влади майбутніх президентів щодо таких документів.

Сотні прихильників Трампа штурмували Капітолій США 6 січня, намагаючись перешкодити законодавцям засвідчити перемогу демократа Джо Байдена на посаді президента.