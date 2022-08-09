Трамп заявив, що ФБР провело обшук в його резиденції у Флориді

Колишній президент США Дональд Трамп повідомив про те, що співробітники ФБР провели обшук у його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, в тому числі розкрили його особистий сейф. Дональд Трамп у цей час перебував у Нью-Йорку.

Федеральне бюро розслідувань поки офіційно не коментувало це повідомлення, але американські ЗМІ, посилаючись на свої джерела, пишуть про те, що об’єктом уваги ФБР стали службові документи, в тому числі секретні, які колишній президент взяв із собою, залишаючи Білий дім. Згідно із законом, вони є державною власністю, і Національний архів США протягом тривалого часу вимагав повернути документи. Частину з них повернули. Кілька місяців тому Національний архів звернувся до прокуратури, звинувативши Дональда Трампа у відмові передати всю документацію.

Як пише New York Times, щоб отримати ордер на обшук, ФБР мало переконати суддю, що слідчі мають підстави вірити, що вони розслідують потенційні злочинні діяння. За словами експертів, якщо у розпорядженні колишнього президента необґрунтовано перебували секретні документи, то це може кваліфікуватись як злочинне діяння.

Розслідування, пов’язане з документами, не єдине щодо колишнього президента Трампа. Останнім часом з’явилися повідомлення про те, що прокуратура розширила розслідування щодо спроб Дональда Трампа вплинути на процедуру затвердження результатів президентських виборів 2020 року, свій програш на яких він відмовлявся визнати.

Дональд Трамп засудив дії ФБР: «Нічого подібного ніколи не відбувалося з колишніми президентами США. Цей рейд на мій дім, який стався, незважаючи на те, що ми співпрацювали з відповідними державними службами, не був необхідним чи доречним». Голова республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті попередив, що дії прокуратури щодо колишнього президента стануть об’єктом розслідування, якщо республіканці отримають більшість у Конгресі на виборах у листопаді цього року.

Будучи президентом Дональд Трамп, проводив значний час у своїй резиденції в Мар-а-Лаго, частина якої використовується як гольф-клуб.