США закликають до «контрольованої зупинки» Запорізької АЕС

Зупинка Запорізької атомної електростанції може стати запорукою її безпеки, заявив 29 серпня речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі.

Кірбі закликав Москву погодитися на створення демілітаризованої зони навколо об’єкта, де активізація бойових дій викликає побоювання щодо можливого масштабного витоку радіації.

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У коментарі журналістам він нагадав, що атомна електростанція не підходить для ведення бойових дій.

«Ми продовжуємо вірити, що контрольована зупинка реакторів Запорізької атомної електростанції буде найбезпечнішим і найменш ризикованим варіантом у найближчій перспективі», – додав він.

Тим часом місія МАГАТЕ має прибути до Києва пізно ввечері 29 серпня, перш ніж вирушити на окуповану Росією атомну станцію.

Наразі не зрозуміло, чи окупаційні російські війська пропустять групу до ядерного майданчика.

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Останніми тижнями найбільша в Європі атомна електростанція неодноразово зазнавала обстрілів, викликаючи побоювання ядерної катастрофи. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.