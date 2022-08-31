На тлі візиту місії МАГАТЕ до ЗАЕС окупанти заявляють про відмову надавати «перепустки» і «запобігання теракту»

Окупаційна влада Запорізької області відмовилася робити «спецперепустку» для проїзду делегації МАГАТЕ, повідомив в ефірі російського телеканалу «Росія-24» Євген Балицький, який називає себе «головою» російської адміністрації Запоріжжя.



«Місія МАГАТЕ стоятиме в черзі, щоб потрапити на частину Запорізької області. Це викликано тим, що спецперепустки їм робити не будуть. А могли б безпечно, швидко і без перепон дістатися з Росії», – написав утелеграмі Володимир Рогов, якого російська влада призначила «мером» Мелітополя.



Натомість російські державні агенції повідомили про «запобігання теракту» на Запорізькій АЕС і затримання «групи українських диверсантів».



Перевірити достовірність цих заяв з незалежних джерел неможливо.



Наразі українська сторона цих заяв ще не коментувала.

Вранці 31 серпня місія Міжнародного агентства з питань атомної енергії відправилася на окуповану російськими військами Запорізьку атомну електростанцію.

Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що Україна робить все, щоб місія МАГАТЕ «відбулася безпечно й ефективно».

«Російські окупаційні війська повинні припинити обстріли коридорів слідування делегації МАГАТЕ та не перешкоджати її діяльності на станції», – написав він у фейсбуці.

Місія МАГАТЕ пов'язана з побоюваннями ядерної катастрофи, які викликали посилення обстрілів території найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції. В останні тижні кількість обстрілів АЕС посилилась, що викликало занепокоєння та побоювання ядерної катастрофи. 25 серпня сталося вперше в історії станції повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

На тлі повідомлень про виїзд місії МАГАТЕ до України мер Енергодара заявив про обстріли міста. В Офісі президента України заявили, що російські війська обстрілюють Нікополь, Марганець та імітують «відповідь» по Енергодару, хоча самі ведуть вогонь».