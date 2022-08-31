Місія МАГАТЕ вирушила з Києва до окупованої Запорізької АЕС

Місія Міжнародного агентства з питань атомної енергії (МАГАТЕ) 31 серпня відправилася на окуповану російськими військами Запорізьку атомну електростанцію.



Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі сподівається створити постійну місію в Україні для спостереження за найбільшою в Європі АЕС.



«Ці операції дуже складні. Ми їдемо в зону бойових дій. Їдемо на окуповану територію. І для цього потрібні були чіткі гарантії не лише з боку росіян, але й з боку України», – сказав Гроссі в українській столиці перед від’їздом місії. – «Ми змогли це забезпечити...Тож тепер ми вирушаємо»



«Я справді усвідомлюю значимість цього моменту, ми готові. МАГАТЕ готове. Ми звітуватимемо після місії. Ми збираємося провести там кілька днів», – додав він.

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Напередодні місія МАГАТЕ зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. Під час зустрічі, як повідомляє пресслужба Офісу президента, Зеленський наголосив на необхідності демілітаризації станції та зони навколо неї, виведенні звідти російських військ, військової техніки та переході ЗАЕС під контроль України.

29 серпня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що місія агентства вже прямує до Запорізької АЕС.

Місія МАГАТЕ пов'язана з побоюваннями ядерної катастрофи, які викликали посилення обстрілів території найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції. В останні тижні кількість обстрілів АЕС посилилась, що викликало занепокоєння та побоювання ядерної катастрофи. 25 серпня сталося вперше в історії станції повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

На тлі повідомлень про виїзд місії МАГАТЕ до України мер Енергодара заявив про обстріли міста. В Офісі президента України заявили, що російські війська обстрілюють Нікополь, Марганець та імітують «відповідь» по Енергодару, хоча самі ведуть вогонь».

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.