Мер: обстріли Енергодара не вщухають, серед населення – панічні настрої

Енергодар постійно перебуває під обстрілами, а серед місцевого населення – панічні настрої. Про це у коментарі Радіо Свобода розповів мер Енергодара Дмитро Орлов.

«Сьогодні більш-менш спокійно, але обстріли не вщухають ані вдень, ані вночі. Обстрілюється і інфраструктура міста, і житлові квартали. Є панічні настрої в населення, яке намагається якомога швидше покинути місто і виїхати на підконтрольну ЗСУ територію. Але окупанти і тут перепони роблять: не випускають», – зазначив Орлов.

За його оцінкою, з Енергодара, де до повномасштабного російського вторгнення проживало близько 53 тисяч осіб, наразі виїхало близько половини мешканців. При цьому більшість працівників Запорізької атомної електростанції, за його словами, залишаються.

«Вони розуміють свою відповідальність перед світовим та європейським суспільством. Бо, окрім них, більше ніхто не зможе використовувати свої професійні навички задля ядерної та радіаційної безпеки», – пояснив Орлов.

Він також додав, що мешканці Енергодара та працівники ЗАЕС нині дуже сподіваються, що місія МАГАТЕ зробить «відповідні висновки» після візиту на атомну електростанцію.

«Бо використовувати найбільшу у Європі атомну станцію як майданчик для поля бою – це просто злочин, який може призвести до непередбачуваних наслідків світового масштабу», – наголошує мер Енергодара.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.

29 серпня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що місія агентства вже прямує до Запорізької АЕС. Очікується, що місія розпочне роботу на ЗАЕС ближчими днями.

Уранці 30 серпня місія з 14 експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), як повідомило видання CNN, прибула до Києва.

Місія МАГАТЕ пов’язана з побоюваннями ядерної катастрофи, які викликали посилення обстрілів території найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції.