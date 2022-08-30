Влаштував «фактично масштабну примусову конфіскацію». СБУ оголосила підозру місцевому депутату з Енергодара

Служба безпеки України заявляє, що повідомила про підозру депутату Енергодарської міської ради Запорізької області, який добровільно пішов на співпрацю з окупантами та очолив так звану «військово-цивільну адміністрацію із центром у місті Енергодар».

«Псевдопосадовець працював над встановленням окупаційного режиму, видавав злочинні розпорядження, які дозволили окупантам забирати активи українського бізнесу на тимчасово окупованих територіях», – зазначають в СБУ.

Зокрема, підозрюваний, за даними українських правоохоронців, видав у травні «розпорядження» про обов’язкову передачу окупаційній владі майна та зернової продукції підприємств АПК.

«Фактично йдеться про масштабну примусову конфіскацію. Унаслідок чого майже 140 тис. тонн українського зерна було вилучено у законних власників і вивезено до тимчасово окупованої території Криму та портів у Краснодарському краї РФ», – пояснюють в СБУ.

Наразі чоловіку оголошено про підозри у колабораціонізмі, пособництві державі-агресору та у порушенні законів і звичаїв війни.

За даними ОВА, станом на 5 червня майже 60% території Запорізької області окупували російські війська.