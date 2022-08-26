Просувала надання «особливого статусу Галичині». Ексочільницю осередку ОПЗЖ підозрюють у держзраді – ОГП

Ексочільниці львівського осередку ОПЗЖ оголосили підозру у держзраді. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За вказівками спецслужб країни-агресора вона організовувала та особисто брала участь у проплачених масових заходах, де поширювалися неправдиві дані для дестабілізації суспільно-політичних настроїв на Львівщині та зміни діючої влади в країні», – повідомляє ОГПУ.

Окрім того, за даними слідства, підозрювана організовувала науково-практичні конференції, семінари та вуличні акції з вимогами надання «особливого економічного, культурного статусу Галичині та її від’єднання в окрему автономію».

Усе це, як повідомляє Офіс генпрокурора, жінка робила за фінансову винагороду з травня 2015-го по серпень 2022 року, а для прикриття використовувала журналістські посвідчення.

«Зв'язок з російськими кураторами підтримувала через соцмережі та електронну пошту, куди і надсилала звіти щодо проведеної підривної діяльності», – зазначають в ОГПУ.

Від початку широкомасштабної війни Росії проти України низка депутатів ОПЗЖ усіх рівнів підозрюється у держзраді, колабораціонізмі, намірі захопити держвладу чи коригуванні вогню для ворога.

Раніше у коментарі Радіо Свобода голова депутатської фракції «Платформа за життя та мир» (сформованої із частини ексчленів фракції ОПЗЖ) Юрій Бойко пояснював це тим, що «на війні завжди будуть як герої, так і покидьки». При цьому він вважає перебільшеною інформацію про те, що саме члени ОПЗЖ найчастіше зраджують інтереси України під час війни.