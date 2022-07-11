У забороненій ОПЗЖ пояснили, чому під час війни підтримують Зеленського та його ініціативи

Депутатські групи «Платформа за життя та мир» і «Відновлення України», які раніше утворювали у Верховній Раді фракцію «Опозиційна платформа – за життя» та були в опозиції до чинної влади, пояснили, чому після 24 лютого більше не критикують президента Володимира Зеленського та підтримують ініціативи його команди.

«Володимир Зеленський сьогодні не просто президент, а передусім – верховний головнокомандувач, якого поважають та до якого дослухаються в усьому світі. Тому наша група і я особисто підтримуємо президента (зокрема, у парламенті)», – зазначив у коментарі Радіо Свобода член групи «Відновлення України» Вадим Столар.

«Влада повинна мати можливість спиратись на парламент як дієвий інструмент опору військовій агресії. Ми можемо не погоджуватись з якимись рішеннями, але свою позицію ми доносимо на переговорах з представниками провладної фракції або Офісу президента, не роблячи з цього політичного піару», – заявив у коментарі Радіо Свобода голова групи «Платформа за життя та мир» Юрій Бойко.

У обох групах наголошують, що під час війни «опозиційний хейт» та «політичні ігрища» не на часі.

Водночас у команді Володимира Зеленського зазначають, що така підтримка від колишньої ОПЗЖ сьогодні є корисною для влади.

«Без їхніх голосів ми точно не змогли б ратифікувати Стамбульську конвенцію чи внести зміни до приватизації державного і комунального майна. А попереду нам же треба ще голосувати багато важливих речей (наприклад, євроінтеграційних), тому їхні голоси нам точно не завадять», – сказав Радіо Свобода один із співрозмовників у монобільшості.

При цьому він також запевнив, що жодних домовленостей між колишніми членами «Опозиційної платформи – За життя» та Банковою наразі немає.

«Вони голосують за наші ініціативи, бо розуміють, що у них не буде політичного майбутнього у найближчі роки. А ще вони хочуть, щоб ми їх менше чіпали, тому намагаються продемонструвати хоч якусь користь від себе. Але у нас з ними точно немає ніяких домовленостей. Ніхто їм не давав ніяких зобов’язань про недоторканність», – розповів Радіо Свобода ще один співрозмовник з близького оточення президента, який не бажає давати публічних коментарів на цю тему.

Офіційно співпрацю з ОПЗЖ у «Слузі народу» наразі не коментують.

Домовленості з Банковою заперечують і в самих групах, що сформувались із представників колишньої фракції ОПЗЖ.

Парламентська фракція ОПЗЖ складалася з 44 народних депутатів, однак після початку широкомасштабної війни Росії проти України вони почали з неї виходити, а згодом сама фракція припинила свою діяльність.

21 квітня частина депутатів, які раніше входили до фракції ОПЗЖ, створили нову депутатську групу «Платформа за життя та мир». Її очолив Юрій Бойко. Ще частина парламентарів, які раніше входили до фракції ОПЗЖ, долучилися до депутатської групи «Відновлення України» 24 травня, співголовою якої став інший колишній член «Опозиційної платформи – За життя» Ігор Абрамович.

1 червня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, у якому пропонують законодавчо ухвалити механізм, що дозволить усунути ексдепутатів ОПЗЖ від роботи в парламенті.

20 червня Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційна платформа – За життя». Згідно з рішенням суду, її майно та кошти мають передати державі.