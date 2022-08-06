«Підтримує керівництво РФ і воєнні дії в Україні». Прокуратура повідомила про підозру колишньому українському журналісту

Громадянину України, колишньому українському телеведучому, а нині російському журналісту повідомили про підозру за фактом державної зради, повідомляє Офіс генпрокуратура.



За даними слідства, підозрюваний до 2014 року працював ведучим на українських телерадіоканалах, потім переїхав до Москви та розпочав роботу на російському державному телеканалі як журналіст.



«Він висвітлює події в Україні у вигідному Кремлі ракурсі, завдаючи шкоду інформаційній безпеці нашої держави. Формує хибне ставлення громадян РФ до частини українського населення та розпалює сепаратистські настрої серед населення окремих регіонів України. У своїх виступах у ЗМІ та публікаціях в месенджерах він підтримує керівництво РФ та початок воєнних дій в Україні. Його виступи переважно підготовлені на замовлення посадових осіб державних органів й установ Росії та російських медійних центрів», – йдеться у повідомленні, опублікованому 5 серпня.



Водночас, за даними Офісу генпрокуратури, на власних сторінках у соцмережах зрадник дискредитує чинну владу України, її представників і рішення, формує негативний імідж України на міжнародній арені.

У прокуратурі не називають прізвища підозрюваного, але вказують, що в інформаційному просторі РФ його представляють політологом, президентом Асоціації «Майбутнє країни» та лідером руху «Російських українців» і віднедавна військовим експертом.

Водночас Київська обласна прокуратура оприлюднила повідомлення про підозру Юрію Коту.